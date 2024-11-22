Воруют и продают за сумасшедшие деньги: какие полезные ископаемые Россия пытается вывезти с оккупированных территорий Украины

По данным американского сенатора Линдси Грэма, у России есть доступ к украинским ископаемым на 10-12 трлн долларов. В самой же Украине отмечают: оккупанты украли на силой занятых территориях уголь, нефть, газ, соль, железную руду, золото и литий и пр.

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"Они пользуются нашими ресурсами и пытаются их вывозить на свою территорию, затем задействовать в своих собственных металлургических и других производствах и даже экспортировать. То есть то, что они у нас украли, они еще перепродают и зарабатывают на этом сумасшедшие деньги", – рассказал OBOZ.UA эксперт по международной торговле Олег Саркиц.

При этом он подчеркнул: Россия занимается именно воровством. Ведь то, как она продает украинские ресурсы имеет мало общего с международной торговлей или экспортом.

"Очень яркий пример – это кража нашего зерна. На сегодняшний день было похищено больше чем 6 млн тонн украинского зерна, преимущественно из Херсонской области. Стоимость этого зерна составляет более 1 млрд долларов. Они доставляли это зерно в порт Мариуполя и потом уже транспортировали его и "экспортировали". Это кража, применяющая международную торговлю как элемент заработка средств на том, что ты украл", – объяснил Саркиц.

В целом же, отметил он, запасы ископаемых Украины составляют 5% от всех мировых залежей. А их вес, отмечается, составляет 111 млрд тонн.

"В 2023 году журнал Forbes опубликовал, что стоимость всех полезных рудников Украины составляет около 15 трлн долларов. Если провести индексацию этой цифры, за год ископаемые подорожали примерно на 20-23%. То есть, на сегодняшний день эта цифра должна составлять около 18 трлн долларов", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Кабинет министров расширил перечень категорий по которым можно подать заявления в Реестр убытков нанесенного Украине в результате полномасштабного вооруженного вторжения России. В частности, в него добавили погибших близких членов семьи.

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