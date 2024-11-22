Украинцы могут требовать от России компенсацию за погибших близких членов семьи: Кабмин добавил новые категории в Реестр убытков

Кабинет министров расширил перечень категорий по которым можно подать заявления в Реестр убытков нанесенного Украине в результате полномасштабного вооруженного вторжения России. В частности, в него добавили погибших близких членов семьи.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил, что также в Реестр ущерба теперь можно подавать заявления по категориям:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

исчезновение без вести близкого члена семьи.

"Изложен в новой редакции Порядок подачи заявлений о возмещении убытков, потерь или ущерба, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, в Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины, средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг. Расширены категории, по которым можно подать заявления в Реестр убытков", – говорится в сообщении.

В свою очередь, нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа") ранее сообщила, что всего в Реестре появится сразу 44 новые категории – по каждой из них будут разные правила верификации и требования к документам. Она напомнила: до сих пор в реестр вносили только ущерб за уничтоженное жилье.

"Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества, куда ежемесячно вносится не менее 10 тыс. объектов, становится основой функционирования международного реестра убытков. В последний будут вноситься не только убытки за уничтоженное жилье, но и 44 других категорий убытков", – говорится в сообщении.

Пока же готовы формы для 13 категорий. Все же 45, по ожиданиям, будут разработаны до конца 2024 года.

"Одной из важнейших для запуска категорий будут убытки за поврежденное и уничтоженное жилье, расположенное не только на подконтрольной Украине территории, но и на временно оккупированных. То есть туда смогут подаваться граждане, которые пока не могут внести свое жилье в Реестр – для верификации таких повреждений в ЕС уже нужны алгоритмы и, соответственно, техническая возможность для этого", – рассказала Шуляк.

Кроме того, подчеркнула она, в РПУИ также важно внести категорию убытков, понесенных украинским бизнесом. По ее словам, это вопрос справедливости.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный реестр ущерба был создан в 2023 году под эгидой Совета Европы, и к нему присоединились ЕС и 43 другие страны, в том числе США, Япония и Канада. Главная цель Реестра – зафиксировать все заявления о вреде, нанесенном войной, чтобы Россия выплатила Украине и украинцам справедливые репарации.

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