Водителей предупредили о важных изменениях с 1 ноября: правила будут действовать по всей Украине

С 1 ноября 2024 г. в Украине ограничение скорости в городах снижено до 50 км/ч, чтобы повысить безопасность на дорогах в зимний период. Это изменение касается тех участков, где раньше летом разрешалось двигаться со скоростью до 80 км/ч.

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Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины (МВД). Это связано с переходом на зимний период, традиционно считающимся более опасным для участников дорожного движения из-за ухудшения погодных условий.

С 1 ноября полиция приступит к замене дорожных знаков на тех участках, где в летний период разрешалось ехать со скоростью 80 км/ч. Это касается, в частности , таких городов как Киев и Днепр, где было установлено повышенное ограничение скорости на отдельных магистралях. Летние ограничения были введены с учетом дорожных условий и безопасности движения, однако в зимний период такое повышение скорости теряет актуальность.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий подчеркнул, что эти изменения – это не новые правила, а возврат к стандартным нормам зимнего периода. Он напомнил, что пункт 12.8 ПДД предусматривает возможность установления другого скоростного режима на летний период, который завершается с наступлением холодов.

Патрульная полиция будет активно следить за соблюдением скоростного режима на дорогах Украины. На сегодняшний день более 300 стационарных камер фиксируют превышение скорости в автоматическом режиме. Кроме того, около 200 устройств TruCAM находятся на вооружении патрульных, которые используют их для ручной фиксации нарушений. Это означает, что контроль за скоростью движения становится более жестким, особенно в зимний период, когда безопасность на дорогах особенно важна.

Новое ограничение скорости потребует от водителей большей осторожности и внимательности на дороге. Зимний период всегда сопровождается увеличением количества ДТП из-за погодных условий, поэтому снижение скорости позволит минимизировать риск аварий. Кроме того, следует помнить, что несоблюдение новых правил скоростного режима может привести не только к штрафам, но и серьезным последствиям для жизни и здоровья участников дорожного движения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине после тонировки лобовое стекло машины должно пропускать не менее 75% света. Переднее боковое стекло – 70%. Зеркальная тонировка совершенно запрещена. За нарушение грозит штраф 340 грн., а за повторное нарушение могут забрать права.

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