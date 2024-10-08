Украинцев будут штрафовать за "неправильные" стекла в авто: что нужно знать

В Украине после тонировки лобовое стекло машины должно пропускать не менее 75% света. Передние боковые стекла – 70%. Зеркальная тонировка вовсе запрещена. За нарушение грозит штраф в 340 грн, а за повторное нарушение могут забрать права.

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Об этом говорится в пункте 31.4.7 ПДД. "На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут быть прикреплены прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых отвечает требованиям ГОСТ 5727-88. Разрешается применять занавески на боковых окнах автобусов", – говорится в правилах.

Согласно указанному ГОСТ, светопропускание стекла, обеспечивающее видимость для водителя, должно быть не меньше:

75% – для ветрового стекла;

70% – для стекла, не являющихся ветровыми, входящими в нормативное поле обзора П, определяющего переднюю обзорность.

То есть лобовое стекло должно иметь характеристику светопропускания в 75%, переднее боковое стекло – 70%, задние боковые и заднее стекло могут быть затемнены (без ограничений), однако запрещено применять зеркальная пленка.

Отметим, украинцев также штрафуют и другие нарушения ПДД. В частности, из-за отсутствия детского кресла в случае, если среди пассажиров есть ребенок.

За что еще будут штрафовать

В Украине управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наказывается серьезным штрафом. В зависимости от тяжести нарушения он может составить от 17 до 51 тыс. грн.

Так, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за первое такое нарушение водителю светит штраф в 17 тыс. грн, а также лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Впрочем, это самое легкое наказание. Каждый следующий подобный проступок влечет за собой увеличение штрафа, а также дополнительную ответственность.

В частности, при повторном нарушении в течение года штраф увеличится до 34 000 грн. А управлять транспортными средствами запретят на 3 года. Кроме того, у водителя могут изъять транспортное средство.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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