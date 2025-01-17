"Видим определенные проблемы в их экономике": Сибига отметил необходимость ужесточения санкций против России
Россия, которая столкнулась с мощными западными санкциями после полномасштабного вторжения в Украину, испытывает сильные проблемы в экономике. Несмотря на заявления Москвы о том, что экономика государства-агрессора справилась, это не так.
Для того чтобы продолжать ослаблять российскую экономику, ограничения против страны должны быть усилены. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Королевства Нидерланды Каспаром Велдкампом в Киеве.
Главы ведомств согласились, что наложенные на Москву санкции действуют. Сибига призвал страны Европы к дальнейшему усилению санкционной политики.
"Мы тоже видим проявления определенных турбуленций в российской экономике, несмотря на бравурные заявления, что российская экономика справилась. Нет, это не так. И очень важно, чтобы совместно с нашими европейскими и американскими коллегами мы действительно поднимали цену войны, цену агрессии для России и сделали эти проявления определенных проблем в российской экономике трендами, чтобы она испытывала все большее разрушение", – сказал Сибига.
Украинский министр отметил, что это является следствием российской агрессии, и Россия должна за это платить.
Как сообщал OBOZ.UA, следующая администрация США разрабатывает собственную стратегию по санкциям против России, в том числе и по энергетическому сектору страны-агрессора. Цель команды Дональда Трампа – содействовать урегулированию войны в Украине дипломатическим путем.
Накануне администрация Байдена ввела второй крупный пакет санкций против России за неделю. Минфин США внес в "черный список" ключевые предприятия, иностранных партнеров РФ и отдельных лиц, причастных к поддержке российской армии и уклонению от санкций.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!