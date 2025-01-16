У Трампа придумали, как завершить войну в Украине с помощью санкций: в Bloomberg узнали о 2 сценариях действий США

Следующая администрация США разрабатывает собственную стратегию по санкциям против России, в частности и касательно энергетического сектора страны-агрессора. Цель команды Дональда Трампа – содействовать урегулированию войны в Украине дипломатическим путем.

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Об этом осведомленные источники сообщили Bloomberg. Отмечается, что у Трампа рассматривают два основных подхода к прекращению войны:

ослабление санкции или введение других "мер доброй воли", которые могут быть полезны российским нефтяным компаниям;

или введение других "мер доброй воли", которые могут быть полезны российским нефтяным компаниям; ужесточение действующих санкций с целью оказания давления на РФ.

Первый сценарий задействуют, если США увидят приближающееся соглашение о завершении конфликта. Он может включать повышение потолка цен на нефть из РФ выше 60 долларов за баррель. Если прекратить войну дипломатическим путем не удастся, то может быть рассмотрен вариант усиления вторичных санкций или мер против танкеров из "теневого флота" РФ, перевозящих нефть из РФ.

Конечное решение остается за Трампом – что он выберет, это окажет значительное значение на мировой рынок нефти. После 10 января, когда администрация уходящего президента Джо Байдена ввела санкции против 161 танкера из "теневого флота" (включая 138 ранее нигде не фигурировавших судов) фьючерсы на нефть эталонной марки Brent выросли почти на $5 за баррель. Впрочем, некоторые аналитики ожидают дальнейшего роста цен на топливо по всему миру.

При этом советники Трампа столкнутся с той же проблемой, что и администрация Байдена – как избежать крупных сбоев поставок и стремительного роста цен на нефтяном рынке в контексте масштабных санкции против трех крупнейших мировых производителей нефти (Россия, Венесуэла, Иран). Также им придется соблюдать баланс между использованием инструментов торговой войны и сохранением статуса доллара как мировой резервной валюты, пишут журналисты.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что накануне администрация Байдена ввела второй крупный пакет санкций против России за неделю. Минфин США включил в "черный список" ключевые предприятия, иностранных партнеров РФ и отдельных лиц, причастных к поддержке российской армии и уклонению от санкций.

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