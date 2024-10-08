Венгрия блокирует выделение Украине кредита на 35 млрд евро – Euronews

Венгрия задерживает утверждение выделения кредита Украине от Евросоюза (ЕС) на 35 млрд евро. Причина – желание дождаться результатов президентских выборов в США, которые должны пройти 5 ноября 2024 года. По словам представителя страны, кандидаты "отстаивают противоположные подходы к решению вопроса развязанной Россией войны", а потому ЕС якобы должен основывать свои дальнейшие шаги на том, кого выберет американский народ.

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Об этом сообщает euronews. Там напомнили: Венгрия имеет репутацию страны, "блокирующей санкции до тех пор, пока не получит уступки" в решении ее личных интересов. При этом некоторые из этих уступок "отвечают интересам Кремля".

"Венгрия подтвердила, что она задержит кредит в размере 35 млрд евро, предложенный Европейской комиссией для поддержки пострадавшей от войны экономики Украины, до тех пор, пока Соединенные Штаты не выберут своего следующего президента. Для кредита будет использована прибыль от замороженных активов российского Центрального банка – для постепенного возврата денег, предоставленных Киеву", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по словам представителя Венгрии, "вопрос продления санкций против России должен быть решен после выборов в США". Поскольку кандидаты в президенты – Камала Харрис и Дональд Трамп – "отстаивают два противоположных подхода к решению вопроса развязанной Россией войны".

"Мы должны увидеть, в каком направлении будет двигаться будущая администрация США по этому вопросу. Ведь есть два абсолютно разных способа решить эту проблему", – сказал министр финансов Венгрии Михай Варга.

Впрочем, отмечается, "дебаты вокруг кредита продолжатся". Ожидается, что это произойдет 9 октября. Т.е., не исключено, что промедления с предоставлением поддержки Украины удастся избежать.

Напомним: кредит на общую сумму 50 млрд долларов, согласованный лидерами G7 в июне, должен обслуживаться за счет замороженных на Западе активов российского центрального банка на сумму около 300 млрд долларов. ЕС готов предоставить большую часть суммы – до 35 млрд евро. Остальные средства должны поступить от США и других членов G7.

При этом Вашингтон настаивает на пересмотре сроков продления санкций ЕС против России. Сейчас их продлевают каждые шесть месяцев, а США просят увеличить срок до трех лет. Это необходимо для гарантий стабильного обслуживания кредитов (которые должны взять страны G7 ради помощи Украины) за счет замороженных в Европе активов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, финансовые учреждения Нидердандов заморозили гораздо меньше российских денег, чем предполагалось. Так, в январе 2024 года в местном парламенте было объявлено, что общая сумма замороженных активов РФ составит 660 млн евро, однако до 1 июля было заблокировано только 97,2 миллиона.

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