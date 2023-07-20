Британия сняла санкции с российского миллиардера Тинькова: почему приняли решение

Великобритания сняла финансовые санкции с российского миллиардера Олега Тинькова. У бизнесмена формально больше нет ни российских активов, ни гражданства РФ, а потому применение ограничений к нему стало юридически необоснованным.

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Об этом сообщили в Управлении по реализации финансовых санкций Казначейства. Также имя Тинькова больше не отображается в консолидированном списке OFSI.

Вероятно, причиной для снятия санкций послужил разрыв экономических связей Тинькова с РФ. Таким образом, формальные основания для введения санкций оказались более не релевантными.

Так, еще в 2022 году Тиньков продал свой банк "Тинькофф" за 3% от реальной стоимости. После этого, по словам миллиардера, "у него больше не осталось ничего в России".

При этом Тиньков заверял, что еще до полномасштабной войны собирался продать свою долю в банке, так как "не верит в будущее России". Также Тиньков отрицал, что выступил против войны в надежде, что с него снимут санкции ЕС (они еще действуют).

Как сообщал OBOZREVATEL, российский миллиардер Олег Тиньков ранее отказался от гражданства РФ. Он объяснил, что не хочет ассоциироваться с "путинским фашизмом".

Также Тиньков заявлял что российские олигархи якобы не поддерживают войну против Украины. По его словам, в списке Forbes из первой двадцатки его антивоенную позицию в личных разговорах разделили 12 человек.

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