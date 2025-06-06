Валютные резервы Украины "похудели" после рекорда: сколько осталось

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины упали после двухмесячного роста и достижения рекордного уровня в 46,68 млрд долл. По итогам мая-2025 объем валютных "запасов" уменьшился на 4,6%, до 44,5 млрд долл. Сумма уже не максимальная, однако средств еще более чем достаточно.

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Об этом свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины (НБУ). Главные причины падения:

валютные интервенции НБУ (для поддержания устойчивости гривни);

долговые выплаты Украины в иностранной валюте.

"Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ). Несмотря на уменьшение, объем международных резервов больше, чем на начало года, и достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка", – подчеркнули в Нацбанке.

Так, объем валютных резервов Украины остается довольно высоким и согласно международным стандартам. По подсчетам НБУ, нынешняя сумма покрывает финансирование 5,4 месяца будущего импорта. "Нормой" же считаются 3 месяца.

ЗВР Украины в мае 2025 года: что повлияло на сумму

Валютные поступления на счета правительства в НБУ за май-2025 составили 1,36 млрд долл. (для сравнения: по итогам предыдущего месяца – 6,3 млрд долл.). А вот на обслуживание долгов Украина потратила 310,1 млн долл., еще 296,3 млн долл. было уплачено Международному валютному фонду (МВФ).

на счета правительства в НБУ за май-2025 составили (для сравнения: по итогам предыдущего месяца – 6,3 млрд долл.). А вот на обслуживание долгов Украина потратила 310,1 млн долл., еще 296,3 млн долл. было уплачено Международному валютному фонду (МВФ). Операции НБУ на межбанке . Нацбанк в мае продал на валютном рынке 2,96 млрд долл. (в апреле было 2,2 млрд)., а выкупил всего 1,3 млн долл.

. Нацбанк в мае продал на валютном рынке 2,96 млрд долл. (в апреле было 2,2 млрд)., а выкупил всего 1,3 млн долл. Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 55,8 млн долл.

В Украине ЗВР состоят из ценных бумаг, депозитов, налички и средств на корреспондентских счетах, а также монетарного золота. По состоянию на 1 июня 2025 года, золото занимает наименьшую долю в резервах – 6,5%. Ценные бумаги – 69,6% всего объема ЗВР, а оставшиеся 23,8% приходятся на "живые" деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине предложили создать криптовалютный резерв, который будет выполнять такую же функцию, как золотовалютный резерв. Пока неизвестно, какие именно виртуальные активы могут в него войти, но это может быть не только биткоин.

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