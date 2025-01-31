В USAID начались "кадровые чистки": WP узнал о громких увольнениях из-за политики Трампа

Администрация Трампа заморозила финансирование USAID, что повлекло массовые увольнения и закрытия гуманитарных программ. Несмотря на заверения Госдепа в "выборочном подходе", около 50 чиновников USAID уволены, а ключевые программы, такие как система предупреждения голода FEWS Net, закрыты.

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Об этом пишет Washington Post со ссылкой на внутреннюю переписку USAID. Администрация приняла решение о заморозке финансирования международной помощи на 90 дней, чтобы просмотреть тысячи программ USAID, финансирующих гуманитарные, социальные и проекты безопасности по всему миру.

Такое решение уже повлекло за собой волну сокращений среди подрядчиков, которые реализовывали эти программы, и поставило под угрозу тысячи рабочих мест. Однако при попытке администрации провести массовые увольнения в самом USAID, руководитель отдела по вопросам работников и трудовых отношений Николас Готтлиб отказался выполнять приказ, назвав его "незаконным". Его немедленно отстранили от должности и отправили в административный отпуск.

"DOGE (Департамент общих операций USAID) поручил мне нарушить правовую процедуру, уволив группу сотрудников без соблюдения необходимых формальностей. Я отказался это делать, и через несколько минут меня самого отстранили", – заявил Готтлиб во внутренней переписке, на которую ссылается The Washington Post.

Несмотря на заверения Государственного департамента США, что финансирование будет сокращаться избирательно, многие важные гуманитарные программы уже закрыли. Среди них:

FEWS Net – одна из главных систем предупреждения голода, влияющая на распределение продовольственной помощи в десятках стран, ее ликвидация может привести к обострению продовольственных кризисов;

– одна из главных систем предупреждения голода, влияющая на распределение продовольственной помощи в десятках стран, ее ликвидация может привести к обострению продовольственных кризисов; программы поддержки беженцев, профилактики ВИЧ/СПИДа, развития демократии и гражданского общества .

. некоторые инициативы, связанные с равенством и инклюзией, отменены из-за консервативного подхода администрации Трампа.

Около 50 чиновников USAID уволены без предупреждения, что еще больше усложнило процесс исключений из запрета на финансирование. Массовые увольнения и заморозки помощи вызвали острую критику со стороны международных организаций и правительств других стран:

ООН призвала Белый дом пересмотреть решение во избежание гуманитарной катастрофы;

многие страны-получатели американской помощи начали искать альтернативные источники финансирования;

подрядчики, зависящие от грантов USAID, останавливают свою работу, что создает риски для всего сектора международной помощи.

Среди заблокированных программ – невоенная помощь Украине, которая также шла через USAID. 29 января президент Украины Владимир Зеленский поручил найти внутренние резервы и привлечь европейских партнеров для компенсации остановки финансирования критически важных проектов.

Госсекретарь США Марко Рубио уже возобновил финансирование экстренных продовольственных программ и военной помощи Израилю и Египта, а также частично возобновил расходы на гуманитарные инициативы. Однако полной ясности о будущем международной помощи пока нет. Ожидается, что финансирование гуманитарных программ будет сокращаться и в дальнейшем, а сам USAID может претерпеть дальнейшие кадровые изменения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пауза с финансированием в Украине проектов по линии USAID может занять до полугода. В этой связи депутаты Верховной Рады Украины начали переговоры с европейскими партнерами, чтобы обеспечить альтернативные источники средств для реализации ключевых программ.

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