В Украине могут применяться графики почасовых отключений в том случае, если дефицит электроэнергии будет расти. "Укрэнерго" доводит до каждой области предел потребления. Облэнерго вместе с местной областной военной администрацией распределяют этот лимит по каждому потребителю, формируя очереди отключений.

То есть если дефицит усилится, то графиков ограничения промышленности может не хватить, и тогда нужно будет применять графики для всех потребителей, сообщает "Укрэнерго" на официальной странице в Telegram. "Последним средством сбалансирования энергосистемы в условиях дефицита, когда не хватает импорта и аварийной помощи, - ограничение потребления", - рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Когда может быть отключение?

Ужина наблюдается наивысшее потребление в течение суток. Ночью импорт не поступает в украинскую энергосистему и несмотря на то, что потребление падает, ресурса не хватает. "Где можем мы перекрываемся аварийной помощью, но круглосуточно ее брать невозможно, поэтому приходится и ночью применять графики ограничения промышленности", - пояснил он.

Могут ли предприятия избежать отключений?

Если предприятия, которые подпадают под ограничения, когда энергосистеме не хватает мощности, будут импортировать для себя электроэнергию хотя бы на 30% потребления, то сегодняшние правила гарантируют им неотключение.

Кого еще могут затронуть ограничения?

Если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток, то в такой ситуации применяется график почасовых отключений (ГПО).

Когда дефицит возникает в отдельные часы, может быть физически невозможно или нецелесообразно по несколько раз в сутки отключать миллионы потребителей. Это влияет на износ оборудования облэнерго и технически довольно сложно. Поэтому для таких случаев предусмотрен график ограничения мощности промышленных потребителей. Это технически более правильно. Эти правила разрабатываются оператором энергосистемы, утверждаются Минэнерго, и является приказом, обязательным для выполнения", – пояснили в компании.

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