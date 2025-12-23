В украинских обменниках существенно переписали курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках заметно переписали курс доллара. В полдень 23 декабря они определили его стоимость в средние 41,51/42,37 грн (покупка/продажа), что на 31 коп. ниже в покупке, но на 1 коп. выше в продаже, чем было вечером предыдущего дня.

Ощутимо изменили курс наличной валюты и в банках. Там его выставили на среднем уровне 41,9/42,35 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. ниже как в покупке, так и в продаже.

В целом крупные учреждения продают валюту по 42,24-42,6 грн. Так:

ПриватБанк – 42,32 грн;

Таскомбанк – 42,24 грн;

Прокредит Банк – 42,4 грн;

Райффайзен Банк – 42,29 грн;

Юнекс Банк – 42,36 грн;

Укрсиббанк – 42,45 грн;

ПУМБ – 42,6 грн;

абанк – 42,4 грн.

Покупают они ее по 41,65-42 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,72 грн;

Таскомбанк – 41,95 грн;

Прокредит Банк – 41,78 грн;

Райффайзен Банк – 41,93 грн;

Юнекс Банк – 41,65 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

ПУМБ – 42 грн;

абанк – 41,8 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз по курсу доллара на неделю

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 28 декабря) стоимость валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 42,3-42,8 грн. Таким образом, и там и там не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн. И 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, по словам банкира, до конца года курсовая ситуация будет оставаться стабильной. По его словам, не будет происходить никаких скачков – "только легкий контролируемый рост основных валют".

"Нацбанк держит руку на пульсе, режим управляемой гибкости работает на сближение спроса и предложения. Поэтому в конце 2025 года можно ожидать спокойный валютный рынок без негативных сюрпризов "под елку", – объяснил Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде не ожидают обвала гривни в 2026 году. Прежде всего из-за рекордных резервов НБУ, которые на начало декабря достигли 54,748 млрд долларов, а также режима управляемой гибкости. Подробнее о том, что будет происходить с курсом в 2026 году, читайте в материале.

