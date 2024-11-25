В украинских обменниках существенно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках заметно переписали курс доллара. В полдень понедельника 25 ноября его установили на среднем уровне 41,45/41,76 грн (покупка/продажа), что на 20 коп. выше в покупке и на 13 коп. в продаже, чем вечером пятницы 22 ноября.

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А вот в банках изменений не произошло. Там курс американской валюты определили в средние 41,15/41,65 грн (покупка/продажа), что соответствует предыдущему показателю.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,6-41,75 грн. Так:

ПриватБанк – 41,65 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,64 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,7 грн;

OTP Bank – 41,6 грн.

Покупают же они ее по 41,05-41,25 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,05 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Райффайзен Банк – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,25 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

OTP Bank – 41,15 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Каким будет курс доллара до конца ноября

В то же время, по прогнозам, в течение текущей недели (заканчивается 1 декабря) стоимость доллара в банках будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такой же курс ожидается и в обменниках. Соответственно, в них прогнозируется снижение стоимости валюты в покупке и рост в продаже.

"Несмотря на суету внешних событий, главным образом внешнеполитических и инфляционных, события на валютном рынке будут весьма безопасны. Рынку не грозит обвал курса. И, скорее всего, до конца года мы можем находиться в состоянии сдерживания курсовых буревеев", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, после обмена валюты, в т. ч. долларов, украинцы могут провести "обратный обмен валюты", т. е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Впрочем, на это отводится всего 15 минут после совершения операции, а кроме того, необходимо наличие документа, подтверждающего обмен.

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