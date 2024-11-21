Украинские банки готовятся переписывать курс доллара: чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в течение следующей недели (25 ноября – 1 декабря) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн. В то же время вечером 21 ноября банки покупают доллары в среднем по 41,15 грн, а продают по 41,64 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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В то же время, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, ожидается, что с понедельника курс доллара в обменниках будет находиться в тех же пределах – 41,2-41,8 грн. Вечером же 21 ноября там определили стоимость валюты в средние 41,37/41,6 грн (покупка/продажа). Таким образом, в обменных пунктах ожидается снижение курса в покупке и рост в продаже.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

"Несмотря на суету внешних событий, главным образом внешнеполитических и инфляционных, события на валютном рынке будут весьма безопасны. Рынку не грозит обвал курса. И, скорее всего, до конца года мы можем находиться в состоянии сдерживания курсовых буревеев", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В целом же, отметил он, в последнюю неделю ноября ситуация на валютном рынке будет развиваться по сценарию сдержанных намерений. Так, на фоне инфляционного давления Нацбанк продолжит применять тактику по уменьшению влияния инфляции на валютном рынке.

"Следовательно, текущие курсовые изменения, как это было в течение всего месяца, будут происходить интенсивно и в разные стороны. Однако они не будут представлять угрозы для рынка", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, после обмена валюты, в т. ч. долларов, украинцы могут провести "обратный обмен валюты", т. е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Впрочем, на это отводится всего 15 минут после совершения операции, а кроме того, необходимо наличие документа, подтверждающего обмен.

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