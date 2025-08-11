В украинских обменниках продают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках заметно переписали курс доллара – прежде всего, в продаже. Так, в полдень понедельника 11 августа они выставили его на среднем уровне 40,99/41,7 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. ниже в покупке, но на 14 коп. выше в продаже, чем было вечером пятницы 8 августа.

Произошли изменения и в банках – однако менее заметные. Там стоимость наличной валюты определили в средние 41,2/41,7 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в покупке.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,6-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,65 грн;

Райффайзен Банк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,75 грн;

Таскомбанк – 41,75 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,7 грн.

Покупают же они ее по 41,05-41,31 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,05 грн;

Райффайзен Банк – 41,31 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,25 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

Таскомбанк – 41,05 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара на неделю

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (11-17 августа) стоимость доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,65-42,2 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом подчеркивается: курсовые отклонения будут находиться в пределах 1-1,5% в неделю. А разница между курсами купли и продажи составит до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

"Валютный рынок будет жить по правилам лета без особых нововведений: вполне возможно, что текущие курсовые изменения будут напоминать несколько предыдущих недель. Рынок остается достаточно стабильным", – объяснил сложившуюся на рынке ситуацию банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Национальном банке не видят предпосылок для резкого роста курса доллара. Там отмечают: в настоящее время гривня остается стойкой, валютный рынок работает и равномерно возвращается к нормальности. Соответственно, ожидать обвала нацвалюты не стоит.

