В украинских обменниках продают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках подорожал доллар. В полдень 3 апреля они определили его курс в средние 40,83/41,45 грн (покупка/продажа). Это на 1 коп. выше в покупке и на 11 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В банках также произошли изменения – однако менее заметны. Там курс наличного доллара выставили на среднем уровне 41/41,67 грн (покупка/продажа). Это:

на 3 коп. выше в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же крупные учреждения продают доллар по 41,5-41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,5 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,49 грн;

Универсал Банк – 41,65 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,65 грн;

Таскомбанк – 41,65 грн;

абанк – 41,7 грн;

Прокредит Банк – 41,6 грн.

Покупают же они его по 40,65-41,15 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,9 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41 грн;

Универсал Банк – 40,65 грн;

Сенс Банк – 41,15 грн;

Укрсиббанк – 41,05 грн;

Таскомбанк – 41,1 грн;

абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Банки и обменники готовятся к новому курсу

В то же время, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в ближайшие дни в Украине может произойти ощутимое изменение курса наличного доллара. При чем как в банках, так и обменниках.

По ожиданиям, до конца недели (6 апреля) стоимость валюты в обменных пунктах будет находиться в пределах от 41,4 до 42 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы ожидаются в банках. Там курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – от 41,4 до 42 грн.

Вместе с тем, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Разница между курсами купли и продажи будет составлять до 0,5-0,6 грн на 1 доллар в банках.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк же больше не рассчитывает официальный курс гривни к ряду валют – в частности, к российскому и беларускому рублям. Изменения вступили в силу с 31 марта.

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