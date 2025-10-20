В украинских обменниках продают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

За выходные в украинских обменниках заметно вырос курс доллара. В полдень понедельника 20 октября они определили его в средние 41,36/41,94 грн (покупка/продажа). Это на 3 коп. выше в покупке и 11 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 17 октября.

Произошли изменения и в банках – однако менее заметные. Там стоимость наличной американской валюты выставили на среднем уровне 41,5/41,95 грн (покупка/продажа). Это на 1 коп. дороже в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают доллар по 41,95-42 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,95 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 42 грн;

Сенс Банк – 41,99 грн;

Таскомбанк – 41,92 грн;

Укрсиббанк – 42 грн;

абанк – 42 грн.

Покупают же они ее по 41,35-41,58 грн. Так:

ПриватБанк – 41,35 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,58 грн;

Прокредит Банк – 41,45 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Таскомбанк – 41,5 грн;

Укрсиббанк – 41,45 грн;

абанк – 41,4 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз по курсу доллара в Украине

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 26 октября) стоимость валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,25-41,65 грн. Таким образом, и там, и там не исключается снижение курса и в покупке, и в продаже.

В целом же, отметил банкир, в конце октября риск существенных колебаний курса будет невысоким. А "рынок будет предсказуемым".

"В течение следующей недели на валютном рынке будет продолжаться традиционная для этого времени года активизация импортеров. Ожидается, что, как и на прошлой неделе, спрос на валюту превысит предложение на 10-15%, что является вполне адекватным показателем и не повредит рынку", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т. ч. доллары. Причем вполне законно – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

