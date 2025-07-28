В украинских обменниках покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках заметно вырос курс доллара. В полдень понедельника 28 июля они определили его в средние 41,28/41,85 грн (покупка/продажа), что на 14 коп. выше в покупке и на 4 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 25 июля.

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А вот в банках доллар подешевел. Там его курс выставили на среднем уровне 41,45/41,95 грн (покупка/продажа). Это:

на 5 коп. ниже в покупке;

на 8 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,92-42,2 грн. Так:

ПриватБанк – 41,95 грн;

Райффайзен Банк – 41,92 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Сенс Банк – 42,05 грн;

Укрсиббанк – 42 грн;

Таскомбанк – 42,1 грн;

абанк – 42,2 грн;

Прокредит Банк – 41,98 грн.

Покупают же они ее по 41,35-41,64 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,35 грн;

Райффайзен Банк – 41,64 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,45 грн;

Таскомбанк – 41,4 грн;

абанк – 41,5 грн;

Прокредит Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Каким будет курс доллара в Украине в ближайшие дни

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что в ближайшую неделю в украинских банках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По его прогнозу, в течение 28 июля – 3 августа стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн.

Таким образом, и в банках, и в обменниках ожидается рост курса доллара как в покупке, так и продаже.

"В начале августа валютный рынок будет оставаться стабильным. Спрос на доллар растет медленно, но у регулятора достаточно резервов для поддержания курса в привычных пределах", – объяснил сложившуюся на рынке ситуацию банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в целом в экспертной среде советуют украинцам инвестировать в валюту лишь до 30% сбережений. При этом 50% этих средств, отмечается, стоит вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.

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