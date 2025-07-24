В банках готовятся заметно менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать с 1 августа

В украинских банках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (28 июля – 3 августа) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн. В то же время вечером 24 июля там покупали ее в среднем по 41,5 грн, а продавали по 42 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы прогнозируются в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,6-42,2 грн. Вечером же 24 июля стоимость доллара там определили в средние 41,28/41,81 грн (покупка/продажа).

При этом подчеркивается: курсовые отклонения будут находиться в пределах 1-1,5% в неделю. А разница между курсами купли и продажи составит до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

"В начале августа валютный рынок будет оставаться стабильным. Спрос на доллар растет медленно, но у регулятора достаточно резервов для поддержания курса в привычных пределах", – объяснил сложившуюся на рынке ситуацию банкир.

При этом он подчеркнул: Национальный банк внимательно следит за курсовой ситуацией в стране. И располагает "достаточными инструментами для удержания стабильности".

"Валютные резервы Украины остаются на высоком уровне. В июне они достигли рекордных 45 млрд долларов", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в целом в экспертной среде советуют украинцам инвестировать в валюту лишь до 30% сбережений. При этом 50% этих средств, отмечается, стоит вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.

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