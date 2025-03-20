В украинских обменниках покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

В полдень 20 марта украинские обменники установили курс доллара на среднем уровне 41,21/41,63 грн (покупка/продажа). Что на 4 коп. выше в покупке, но на 2 коп. ниже в продаже, чем днем ранее.

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Крупные банки, согласно мониторингу OBOZ.UA, определили стоимость наличной валюты в средние 41,25/41,75 грн (покупка/продажа). Днем ранее курс составлял 41,3/41,9 грн.

В целом крупные учреждения продают валюту по 41,67-41,9 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,72 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Ощадбанк – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Райффайзен Банк – 41,67 грн.

Покупают они ее по 41,12-41,35 грн. Так:

ПриватБанк – 41,12 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Ощадбанк – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Райффайзен Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В то же время на текущей неделе (заканчивается 23 марта) в украинских обменниках прогнозируется ощутимое изменение курса доллара. Ожидается, что стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-42 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такая же ситуация прогнозируется и в банках. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках, – 41,4-42 грн.

"Резких колебаний курса ждать не стоит. Валютный рынок остается под контролем, а все его изменения будут прогнозируемыми и минимальными", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время после обмена валюты (к примеру, долларов) украинцы могут провести т.н. обратный обмен валюты – т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Такая возможность предусмотрена правилами НБУ. Впрочем, есть условие – провести обратный обмен можно только в течение 15 минут после изначальной операции.

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