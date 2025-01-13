Такие доллары не получится сдать в банки и обменники: что обязательно нужно проверить

Банкам и обменникам разрешено не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. В частности, те могут на законных основаниях отказаться от купюры с поврежденными элементами дизайна и защиты либо типографскими недостатками.

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Кроме того, сообщили в НБУ, могут не принимать доллары, которые имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображения. А также:

порванные/резанные;

обожженные/ветхие/гнилые;

имеющие общие загрязнения или такие, что занимают половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах).

"В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо (за отдельную плату. – Ред.). А все остальные, даже мятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься в обмен", – рассказали в регуляторе.

Старые доллары должны принимать

В то же время, отметили в регуляторе, банкам и небанковским финучреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу действительных и настоящих банкнот иностранной валюты. Это же правило касается года выпуска банкнот.

Т.е., отказаться от купюр по причине того, что они старые, в банках и обменниках не могут. Однако только если те находятся в хорошем состоянии.

Украинцы могут отменить обмен долларов

В то же время, украинцы могут сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги – т.е. провести обратный обмен. Это предусмотрено правилами Нацбанка.

Впрочем, время для такого обмена строго ограничено. Провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

Еще одним условием для проведения обратного обмена, рассказали в НБУ, является наличие соответствующего документа. Им может быть:

квитанция;

​​расчетный документ.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, также банки, магазины и другие юридические лица могут не принимать некоторые купюры гривни. Причем на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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