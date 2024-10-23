В украинских обменниках переписали курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках подешевел доллар – правда, практически незаметно. В полдень 23 октября они определили его курс в средние 41,04/41,52 грн (покупка/продажа), что на 4 коп. ниже в покупке и на 2 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Минимальные изменения произошли и в банках. Там стоимость американской валюты выставили на среднем уровне 41,1/41,6 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. дешевле в покупке;

осталось на прежнем уровне в продаже.

В целом же крупные учреждения покупают доллар по 40,55-41,15 грн. Так:

ПриватБанк – 40,95 грн;

Укрэксимбанк – 41 грн;

Укргазбанк – 41,15 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,05 грн;

Сенс Банк – 41,15 грн;

Укрсиббанк – 41 грн;

Универсал Банк – 40,55 грн;

Креди Агриколь Банк – 41 грн.

Продают же они валюту по 41,53-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,55 грн;

Укрэксимбанк – 41,6 грн;

Укргазбанк – 41,5 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Райффайзен Банк – 41,53 грн;

Сенс Банк – 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,57 грн;

Универсал Банк – 41,55 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,54 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Банки готовят новый курс

В то же время, в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в течение недели (до 27 октября) он будет находится в пределах 41,2-41,7 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такая же ситуация прогнозируется и в обменниках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так, ожидается, что курс доллара в них будет находиться в пределах 41,2-41,7 грн.

"Сохранится равновесие между спросом и предложением. А дальнейший рост курсов будет слишком медленным и малозаметным", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Вместе с тем, отметил он, до 27 октября продлится период относительного курсового затишья. Хотя это "не исключает ежедневные курсовые изменения".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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