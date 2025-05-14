В украинских обменниках "отменили" старый курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Украинские обменники повысили курс доллара. В полдень 14 мая они определили его в средние 41,1/41,55 грн (покупка/продажа), что на 4 коп. выше в покупке и на 6 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Произошли изменения и в банках – однако менее заметные. Там стоимость наличной валюты выставили на среднем уровне 41,15/41,77 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. ниже в продаже.

В целом крупные учреждения продают валюту по 41,65-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,65 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Универсал Банк – 41,75 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Таскомбанк – 41,75 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают они ее по 40,75-41,42 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,42 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Универсал Банк – 40,75 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,1 грн;

Таскомбанк – 41,2 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Курс доллара "готовятся" существенно менять

В то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару – ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции. Прогнозируется, что на конец года официальный курс будет находиться на уровне 44 грн/доллар, тогда как на 14 мая регулятор обновил его до 41,5 грн.

В то же время, рассказали в инвестиционной группе компаний Dragon Capital, согласно прежнему прогнозу, на конец 2025 года курс должен был составлять 45 грн. Улучшение ожиданий связано с "существенными объемами финансовой помощи".

"Мы ожидаем, что НБУ вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривни во втором полугодии, когда темпы инфляции начнут снижаться. Однако, учитывая существенные объемы финансовой помощи, мы повысили прогноз резервов НБУ до 59 миллиардов долларов (с 41 миллиарда) и снизили прогноз курса на конец года", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковой.

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