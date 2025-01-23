В украинских обменниках ощутимо обновили курс: сколько теперь стоит доллар

Украинские обменники ощутимо изменили курс доллара. В полдень 23 января они определили его в средние 41,84/42,41 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. ниже в покупке и на 3 коп. в продаже, чем днем ранее.

Видео дня

Снизили курс и в банках. Там стоимость наличиного доллара выставили на среднем уровне 41,9/42,4 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. ниже, как в покупке, так и в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 42,29-42,6 грн. Так:

ПриватБанк – 42,3 грн;

Ощадбанк – 42,45 грн;

ПУМБ – 42,6 грн;

Райффайзен Банк – 42,3 грн;

Сенс Банк – 42,33 грн;

Укрсиббанк – 42,4 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,29 грн.

Покупают же они ее по 41,7-42 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,7 грн;

Ощадбанк – 41,9 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Райффайзен Банк – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,9 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,75 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом доллара до конца недели

В то же время в банковском секторе прогнозируют, что до конца текущей недели (заканчивается 26 января) стоимость американской валюты в обменниках будет находиться в пределах 42,2-43,2 грн. Такой же ситуация ожидается в банках.

Ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

В целом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, предстоящая неделя может иметь признаки нервозности. Хотя решающего влияния на рынок это не окажет – НБУ "крепко держит ситуацию под контролем, пытаясь избежать немотивированных и ажиотажных проявлений".

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ICU считают, что в течение 2025 года гривня будет ослабевать. И на конец года достигнет уровня 46 грн/доллар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!