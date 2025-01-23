В украинских обменниках ощутимо обновили курс: сколько теперь стоит доллар
Украинские обменники ощутимо изменили курс доллара. В полдень 23 января они определили его в средние 41,84/42,41 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. ниже в покупке и на 3 коп. в продаже, чем днем ранее.
Снизили курс и в банках. Там стоимость наличиного доллара выставили на среднем уровне 41,9/42,4 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. ниже, как в покупке, так и в продаже.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 42,29-42,6 грн. Так:
- ПриватБанк – 42,3 грн;
- Ощадбанк – 42,45 грн;
- ПУМБ – 42,6 грн;
- Райффайзен Банк – 42,3 грн;
- Сенс Банк – 42,33 грн;
- Укрсиббанк – 42,4 грн;
- Креди Агриколь Банк – 42,29 грн.
Покупают же они ее по 41,7-42 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,7 грн;
- Ощадбанк – 41,9 грн;
- ПУМБ – 42 грн;
- Райффайзен Банк – 41,8 грн;
- Сенс Банк – 41,9 грн;
- Укрсиббанк – 41,8 грн;
- Креди Агриколь Банк – 41,75 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Что будет с курсом доллара до конца недели
В то же время в банковском секторе прогнозируют, что до конца текущей недели (заканчивается 26 января) стоимость американской валюты в обменниках будет находиться в пределах 42,2-43,2 грн. Такой же ситуация ожидается в банках.
Ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.
В целом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, предстоящая неделя может иметь признаки нервозности. Хотя решающего влияния на рынок это не окажет – НБУ "крепко держит ситуацию под контролем, пытаясь избежать немотивированных и ажиотажных проявлений".
Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ICU считают, что в течение 2025 года гривня будет ослабевать. И на конец года достигнет уровня 46 грн/доллар.
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