В украинских обменниках готовятся к новому курсу: что будет с долларом с понедельника

В украинских обменниках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (18-24 августа) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-41,8 грн. Вечером же 15 августа ее покупали в среднем по 40,97 грн, а продавали по 41,52 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Видео дня

Такие же процессы прогнозируются в банках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,4-41,8 грн.

Вечером же 15 августа там покупали доллар в среднем по 41,18 грн. А продавали – по 41,65 грн.

При этом подчеркивается: разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в предыдущих пределах, в частности:

До 0,5-0,6 грн в банках.

До 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, что разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках, 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках, 0,3-0,5 грн в обменниках.

"В конце августа ситуация на валютном рынке вряд ли обрадует желающих к сенсациям. Как и раньше, курс доллара будет стабильным: аграрные компании будут реализовывать излишек долларов "под жатву", что автоматически снизит давление на спрос", – говорится в сообщении.

В связи с этим, подчеркивается, НБУ может уменьшить объемы валютных интервенций. Чем даст больше "свободы свободному курсообразованию".

"Общая картина рынка не будет иметь каких-либо существенных отличий с начала месяца. Доллар по-прежнему будет прижиматься до отметки 42 грн", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. В частности, в Нацбанке подчеркивают: это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет – даже несмотря на потенциальное изменение курсообразующей валюты с доллара на евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!