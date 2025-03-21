В украинских банках продают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

В полдень 21 марта украинские банки установили курс наличного доллара на среднем уровне 41,25/41,8 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. дороже в продаже, чем днем ранее, но осталось на прежнем уровне в покупке.

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В целом крупные учреждения продают валюту по 41,64-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,69 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,64 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,75 грн;

Кредобанк – 41,74 грн;

Таскомбанк – 41,85 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,8 грн.

Покупают они валюту по 41,09-41,35 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,09 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Укрсиббанк – 41,2 грн;

Кредобанк – 41,31 грн;

Таскомбанк – 41,3 грн;

абанк – 41,3 грн;

Прокредит Банк – 41,25 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Изменили курс валюты и в обменниках. Там его определили в средние 41,17/41,68 грн (покупка/продажа), что:

на 4 коп. ниже в покупке;

на 5 коп. выше в продаже.

Текущий курс доллара удержать не смогут

В то же время до конца 2025 года официальный курс доллара в Украине может вырасти до 46 грн. Т.е. почти на 4,5 грн по сравнению с текущим – Нацбанк на 21 марта обновил официальный курс доллара до 41,54 грн. Причиной такой прогнозируемой девальвации нацвалюты эксперты называют произошедшее в 2024 году ухудшение платежного баланса.

Впрочем, в госбюджете-2025 среднегодовой курс заложен на уровне 45 грн/доллар. А потому стоит понимать, что движение стоимости валюты будет "привязано" к этому показателю.

Как говорится в материале Украинского института будущего (UIF), текущее укрепление гривни является временным. И в дальнейшем курс нацвалюты значительно ослабнет.

"Фундаментальные факторы ухудшения платежного баланса в 2024 году будут толкать к девальвации национальной валюты с курсом 46 грн за доллар до конца 2025 года", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковой. В настоящее время Нацбанк обсуждает такой переход с рынком – однако предпосылок для того, что он произойдет в ближайшее время, нет. Также нет оснований ожидать отказа Украины от гривни и перехода страны на евро.

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