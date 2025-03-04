В украинских банках покупают доллары по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

Украинские банки повысили курс наличного доллара. В полдень 4 марта они определили его на среднем уровне 41,4/42 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. выше в покупке и на 5 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,79-42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,8 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Райффайзен Банк – 41,79 грн;

Сенс Банк – 41,85 грн;

Укрсиббанк – 41,9 грн;

Кредобанк – 41,94 грн;

Таскомбанк – 41,95 грн;

абанк – 42 грн;

Прокредит Банк – 41,9 грн.

Покупают же они ее по 41,2-41,51 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,2 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Райффайзен Банк – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

Укрсиббанк – 41,35 грн;

Кредобанк – 41,51 грн;

Таскомбанк – 41,4 грн;

абанк – 41,4 грн;

Прокредит Банк – 41,35 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его определили в средние 41,28/41,83 грн (покупка/продажа). Это:

на 3 коп. дешевле в покупке;

на 3 коп. дороже в продаже.

Что будет с курсом в ближайшие дни

В целом, рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, до конца текущей рабочей недели (7 марта) курс доллара в банках будет находится в пределах от 41,1 до 42,1 грн. То есть не исключается его снижение в покупке и рост в продаже.

А вот в обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже. Стоимость валюты в них будет находиться в пределах от 41,3 до 42,05 грн.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) по доллару в пределах от 20 до 25 копеек. Но если отрицательный сценарий встречи в Белом доме спровоцирует повышенный спрос на валюту со стороны граждан, владельцы обменников могут попытаться сыграть "на повышение", – рассказал аналитик.

В целом же, отметил он, поведение наличного рынка будет полностью отражать ситуацию на межбанке – но с более активной реакцией на происходящее на мировых политических площадках и на валютных рынках. То есть, обменники будут:

реагировать на скачки курса доллара на внешних площадках;

корректировать свои ценники в течение дня – но учитывая реальный спрос и предложение в своем регионе.

Как сообщал OBOZ.UA,тем временем, украинцы жалуются на незаконные двойные курсы обмена валют на доллар в обменниках – в зависимости от года его выпуска. Так, старую валюту покупают по более низкому курсу, чем новую – как, впрочем, и продают.

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