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В украинских банках изменили стоимость доллара: по какому курсу теперь можно сдать валюту

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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В украинских банках изменили стоимость доллара

За выходные в украинских банках подорожал наличный доллар – однако некритически. В полдень понедельника 24 марта там определили его курс в средние 41,28/41,85 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. дороже в покупке и на 5 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 21 марта.

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В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,75-42 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 41,75 грн;
  • ПУМБ – 41,9 грн;
  • Сенс Банк – 41,9 грн;
  • Укрсиббанк – 41,8 грн;
  • Кредобанк – 41,84 грн;
  • Таскомбанк – 41,92 грн;
  • абанк – 42 грн;
  • Прокредит Банк – 41,8 грн;
  • Глобус – 41,9 грн.
В украинских банках подорожал наличный доллар

Покупают же они ее по 41,15-41,4 грн. Так:

  • ПриватБанк – 41,15 грн;
  • ПУМБ – 41,3 грн;
  • Сенс Банк – 41,45 грн;
  • Укрсиббанк – 41,2 грн;
  • Кредобанк – 41,41 грн;
  • Таскомбанк – 41,35 грн;
  • абанк – 41,4 грн;
  • Прокредит Банк – 41,25 грн;
  • Глобус – 41,3 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Курс доллара в украинских банках

В обменниках же произошли еще меньшие изменения. Так курс американской валюты определили в средние 41,17/41,7 грн (покупка/продажа). Что:

  • на 2 коп. дороже в продаже;
  • осталось на прежнем уровне в покупке.
Как переписали курс доллара в украинских обменниках

Следует быть готовыми к новому курсу доллара

В то же время, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (24-30 марта) в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменения курса доллара. Так:

  • Стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-42 грн. 
  • Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом Лесовой подчеркнул: в целом валютный рынок демонстрирует стабильность. Достичь этого, по его словам, удалось за счет:

  • четкой политики Национального банка;
  • общих тенденций на мировых рынках;
  • активной продажи валюты аграриями в преддверии посевной.

"Также свою роль играют мартовские монетарные мероприятия. Повышение учетной ставки до 15,5% усиливает позицию гривни и сдерживает потребительские цены", – рассказал банкир.

В целом же, констатировал он, на данный момент нет сигналов для кардинальных изменений на валютном рынке. Ведь доллар будет "удерживать позиции, зафиксированные еще в начале марта, без намека на резкие скачки".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время до конца 2025 года официальный курс доллара в Украине может вырасти до 46 грн. Причиной такой прогнозируемой девальвации нацвалюты эксперты называют произошедшее в 2024 году ухудшение платежного баланса.

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