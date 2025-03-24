В украинских банках изменили стоимость доллара: по какому курсу теперь можно сдать валюту

За выходные в украинских банках подорожал наличный доллар – однако некритически. В полдень понедельника 24 марта там определили его курс в средние 41,28/41,85 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. дороже в покупке и на 5 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 21 марта.

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В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,75-42 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,75 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Сенс Банк – 41,9 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

Кредобанк – 41,84 грн;

Таскомбанк – 41,92 грн;

абанк – 42 грн;

Прокредит Банк – 41,8 грн;

Глобус – 41,9 грн.

Покупают же они ее по 41,15-41,4 грн. Так:

ПриватБанк – 41,15 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

Укрсиббанк – 41,2 грн;

Кредобанк – 41,41 грн;

Таскомбанк – 41,35 грн;

абанк – 41,4 грн;

Прокредит Банк – 41,25 грн;

Глобус – 41,3 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В обменниках же произошли еще меньшие изменения. Так курс американской валюты определили в средние 41,17/41,7 грн (покупка/продажа). Что:

на 2 коп. дороже в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

Следует быть готовыми к новому курсу доллара

В то же время, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (24-30 марта) в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменения курса доллара. Так:

Стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-42 грн.

Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом Лесовой подчеркнул: в целом валютный рынок демонстрирует стабильность. Достичь этого, по его словам, удалось за счет:

четкой политики Национального банка;

общих тенденций на мировых рынках;

активной продажи валюты аграриями в преддверии посевной.

"Также свою роль играют мартовские монетарные мероприятия. Повышение учетной ставки до 15,5% усиливает позицию гривни и сдерживает потребительские цены", – рассказал банкир.

В целом же, констатировал он, на данный момент нет сигналов для кардинальных изменений на валютном рынке. Ведь доллар будет "удерживать позиции, зафиксированные еще в начале марта, без намека на резкие скачки".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время до конца 2025 года официальный курс доллара в Украине может вырасти до 46 грн. Причиной такой прогнозируемой девальвации нацвалюты эксперты называют произошедшее в 2024 году ухудшение платежного баланса.

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