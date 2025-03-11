В украинских банках готовятся "принимать решения" по доллару: какой прогнозируется курс

В украинских банках прогнозируется существенное изменение курса наличного доллара. По ожиданиям, до конца текущей рабочей недели (14 марта) он будет находиться в пределах от 40,85 до 41,85 грн. Вечером же 11 марта они покупают валюту по 41,15 грн, а продают по 41,7 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

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Такая же ситуация ожидается и в обменниках. Как рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, стоимость валюты в них будет находиться в пределах от 41 до 41,7 грн. Вечером же 11 марта обменные пункты:

покупают доллар в среднем по 41,05 грн;

продают по 41,58 грн.

В то же время, в большинстве обменников финкомпаний спред (разница между курсами покупки и продажи) будет находиться в рамках 20 до 25 копеек. Таким же он будет и в банках.

"Прошлую неделю гривня прошла на положительной ноте: на межбанке курс доллара при продаже просел на 38 копеек. Однако на этой неделе давление на курс нацвалюты сохранится за счет геополитических, экономических и военных факторов", – рассказал эксперт.

В то же время, подчеркнул он, Нацбанк сейчас имеет необходимые ресурсы и инструменты – "в виде валютных интервенций по продаже доллара на межбанке" – чтобы перекрыть дефицит нацвалюты. Более того, рассказал Козырев, последние ежемесячные объемы таких интервенций в пределах 3-4 млрд долларов "абсолютно подъемны":

как для регулятора;

так и для самого валютного рынка.

Вместе с тем, рассказал эксперт, сейчас украинцы держат на счетах в банках около 1,3 трлн грн (в эквиваленте). Бизнес – примерно столько же. Следовательно, отток даже части этих сумм на валютный рынок "чрезвычайно опасен для стабильности курса нацвалюты".

"Поэтому НБУ своими решениями дает финучреждениям возможность стерилизовать значительные суммы "горячих" денег. Чтобы устранить угрозу сильной девальвации", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в начале марта в Украине сложились благоприятные условия для покупки доллара. Дело в том, что в феврале гривня усилила тренд по укреплению к американской валюте – и этот процесс продолжается до сих пор.

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