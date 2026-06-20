В Украине зафиксирован исторический дефицит кадров: озвучены результаты исследования

Нехватка рабочей силы – главная проблема для ведения бизнеса в Украине в условиях войны, и в мае этот кризис достиг критической точки. В настоящее время о дефиците кадров заявляют рекордные 69 % опрошенных предприятий – это самый высокий показатель за все время наблюдений.

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Об этом свидетельствуют результаты 49-го ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), проведенного среди 469 промышленных предприятий. "У нас на протяжении нескольких месяцев препятствие "нехватка рабочей силы" бьет рекорды. Это препятствие остается на первом месте уже более полутора лет. При этом в мае с таким высоким показателем, как 69%. Бизнес обеспокоен нехваткой кадров", – отметил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

Ситуация с поиском персонала в мае характеризовалась разнонаправленными тенденциями:

Квалифицированные работники: Трудности с их поиском незначительно уменьшились – с 62,3% в апреле до 60,6% в мае.

с их поиском незначительно уменьшились – с 62,3% в апреле до 60,6% в мае. Неквалифицированные работники: найти такой персонал стало сложнее — показатель проблемности вырос с 34,3% до 38,4%.

Оптимизм в отношении расширения штата остается минимальным: лишь 2,4% предприятий планируют увеличивать занятость в ближайшие три месяца, тогда как 5,1% опрошенных готовятся отправить работников в вынужденные отпуска.

Несмотря на абсолютное лидерство кадрового дефицита, другие традиционные проблемы, связанные с войной, несколько ослабили своё давление:

Нехватка рабочей силы – 69% (исторический рекорд).

Рост цен на сырье, материалы и товары — 49% (снизился с 56% в апреле).

Опасность работы – 44% (снизилась с 46% в апреле).

При этом фактор опасности больше всего беспокоит крупные (47%) и средние (48%) предприятия, которые чаще становятся целями вражеских атак. В региональном разрезе страх перед ракетными ударами сильнее всего ощущается в прифронтовых и центральных областях (Киевская, Винницкая, Одесская, Житомирская, Запорожская и Днепропетровская) — там этот показатель превышает 80%.На западе страны уровень тревоги значительно ниже, за исключением Ровенской области.

Исследователи фиксируют негативную динамику по двум другим важным показателям:

Снижение спроса на продукцию или услуги продемонстрировало резкий скачок – с 26% сразу до 38%.

Логистические трудности внутри страны усугубились: доля предприятий, жалующихся на сложности с перевозкой товаров или сырья, выросла с 24% до 30%.

В то же время коррупция (7%) и давление со стороны правоохранительных или контролирующих органов (3%) пока остаются на периферии ключевых проблем бизнеса.

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