Многие товары в Украине резко подорожали: нардеп объяснил, почему цены летят вверх

В Украине существенно ускорилась инфляция – в июне годовой показатель составил 4,8%. Причиной может служить рост тарифов на электроэнергию.

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Ссылаясь на данные Государственной службы статистики, он отметил, что с начала года потребительские цены выросли на 4,3% (к декабрю 2023 года) . ).

Впрочем, только в июне месячная инфляция составила 2,2% – это наибольший показатель с октября 2022 года. За последние 24 года цены росли скорее только в 2000 (3,7%) и в 2022 (3,1%) годах. " Основной вклад в ускорение инфляции в июне имел рост тарифов на электроэнергию для населения с 1 июня 2024 года, которые по оценке Госстата выросли на 63,6% ", - пояснил нардеп.

Среди непродовольственных товаров и услуг сильнее всего подорожали железнодорожные пассажирские перевозки (на 10%). В то же время рост стоимости электроэнергии сказался не на всем – что даже подешевело, например одежда и обувь – на 2,5%.

Продовольственные товары в июне подорожали умеренно – на 0,5%. Наиболее заметно изменились цены на яйца (+15,5%) и сахар (+3,2%), и Гетманцев это объясняет значительным снижением цен на эти товары с начала года. Больше всего подешевели молоко (-0,7%), мясо (-0,6%).

В годовом исчислении (до июня-2024) потребительская инфляция ускорилась до 4,8% с 3,3% в мае. Это заметно выше по сравнению с Польшей (2,6%), Венгрией (3,7%) и Европейским Союзом (2,5%) в целом.

Рост инфляции влияет не только на тарифы на электроэнергию, но также на затраты бизнеса на оплату труда и энергопитания (в частности из альтернативных источников), дальнейшее восстановление потребительского спроса. Кроме того, это фактор постепенной девальвации гривны, которая за первое полугодие уже потеряла 8,4% своей стоимости.

Во второй половине года потребительская инфляция может дополнительно возрасти из-за повышения акцизов на топливо. Впрочем, относительно жесткая монетарная политика с сохранением контролируемых инфляционных ожиданий продолжает ее сдерживать. Нацбанк прогнозирует, что годовая инфляция в Украине составит 8,2%.

Как сообщал OBOZ.UA, решение ЕС вернуть ввозную пошлину на сахар и яйца из Украины не нанесет серьезного удара по украинским экспортерам этих продуктов. Кроме того, по словам экономического эксперта Сергея Фурсы, новые ограничения вряд ли заметно отразятся на стоимости яиц и сахара на внутреннем рынке Украины, хотя в Минагропроде дают другие прогнозы.

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