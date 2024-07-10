Цены в Украине рванули вверх: Госстат определил, что подорожало больше всего

В Украине по итогам июня 2024 года годовая инфляция ускорилась до 4,8%, максимума с начала года. За месяц цены выросли на 2,2% (против 0,6% за май, почти вчетверо больше). Резкое увеличение инфляции в июне связано с повышением тарифов на электроэнергию на 63,6%. А среди включенных в статистический отчет продуктов питания за июнь сильнее всего подорожали яйца.

Видео дня

В целом продуктова инфляция за месяц составила 0,5%, но за год цены на продукты даже незначительно упали (-0,1%). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Цены на продукты: что изменилось в июне

В целом продукты питания за месяц подорожали на 0,5%. Более всего в июне выросли цены на такие продукты:

яйца – "плюс" 15,5% (это подорожание не "перебило" годовое удешевление продукта, которое все еще составляет 22%)

сахар – 3,2% (за год все равно подешевели на 11,5%);

рыба и продукты из рыбы – 1,2% (подорожание за год – уже на 6,4%).

Немного подешевели в июне только фрукты и мясо с мясными продуктами (-0,1%). За год эти продукты все равно остаются в списке подорожавших: мясо – на 0,4%, а фрукты и вовсе на 11%.

Что еще подорожало в Украине

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%. Как объясняют в Госстате, такая динамика связана с удорожанием табачных изделий на 1,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 17,4% произошел главным образом за счет повышения цен на электроэнергию на 63,6%, отмечают в статистическом ведомстве. А цены на транспорт выросли на 0,8% в основном из-за удорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 10,0%.

Напомним, прогноз НБУ предусматривает ускорение инфляции до 8,2% по итогам 2024 года. Это произойдет из-за давления на цены, обусловленного ростом издержек бизнеса на оплату труда, последующим восстановлением потребительского спроса, исчерпанием влияния временных факторов (в частности, низкой сравнительной базы).

Как сообщал OBOZ.UA, решение ЕС вернуть ввозные пошлины на сахар и яйца из Украины не нанесет серьезного удара по украинским экспортерам этих продуктов. Кроме того, по словам экономического эксперта Сергея Фурсы, новые ограничения вряд ли заметно повлияют на стоимость яиц и сахара на внутреннем рынке Украины, хотя в Минагропроде дают иные прогнозы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!