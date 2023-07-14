В Украине вводят новую купюру в 1000 грн: как выглядит

В Украине вводят в оборот новую банкноту в 1 000 грн образца 2019 года. На ней будет стоят подпись нынешнего руководителя Нацбанка, что и будет отличать эту купюру от остальных.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: ввод новой банкноты в оборот состоится 20 июля.

"В рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 1 000 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот, Нацбанк с 20 июля 2023 выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 гривен образца 2019 года – с подписью Председателя Национального банка Украины и отражением на них года выпуска", – говорится в сообщении.

Новые 1000 грн обязаны принимать все

Как объяснили в регуляторе, новая купюра будет находиться в обращении вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих годов выпуска. А также является обязательной к приему всеми физическими и юридическими лицами "без каких-либо ограничений на всей территории Украины".

"В соответствии с законодательством Украины на банкнотах, которые вводятся в обращение внутри планового выпуска, размещается подпись действующего Председатели Национального банка", – напомнили в НБУ.

Наличку отменять не будут

В то же время, в НБУ подчеркнули, что не намерены отменять наличные деньги в Украине и переводить таким образом все расчеты в безнал. Там объяснили: отказ от налички невозможен в т.ч. в связи с войной и военным положением. Ведь, отмечается, в таких условиях украинцы должны:

иметь доступ к наличным;

удовлетворять таким образом свои базовые потребности "даже при наступлении возможных критических событий – блэкаутов, военных действий и т.п.

Тем не менее, работа над цифровой версией национальной валюты – е-гривней – идет. Ожидается, что эта версия нацвалюты будет функционировать как дополнение к наличным средствам, хранящимся на счетах.

Решение о целесообразности широкомасштабного выпуска е-гривни в Украине будет приниматься по результатам соответствующего пилотного проекта. Решать судьбу е-гривни намерены в начале 2025 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, терминалы ПУМБ временно не принимали купюры номиналом 500 и 1 000 грн. В банке это объяснили техническими работами.

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