В Украине введут опорные "пункты несокрушимости": что это значит и отменят ли комендантский час

В Украине усиливают сеть пунктов несокрушимости и вводят опорные пункты, которые будут работать круглосуточно, иметь резервное питание, связь и условия для длительного пребывания людей. Комендантский час остается без изменений, однако государство допускает точечные исключения, чтобы обеспечить доступ к "пунктам несокрушимости" и работу критической инфраструктуры.

Видео дня

Об этом сообщает министр развития громад и территорий Алексей Кулеба. По поручению президента Украины Владимира Зеленского особое внимание уделили соблюдению комендантского часа и функционированию "пунктов несокрушимости" во время массированных обстрелов и низких температур.

По словам Кулебы, государство уже провело масштабный аудит этой сети. "Усиливается сеть "пунктов несокрушимости". В рамках национального аудита уже проверено более 10 тысяч пунктов по всей стране, часть из них доукомплектовывают. Готовится обновленная модель с фокусом на опорные "пункты несокрушимости", – подчеркнул министр.

Речь идет о пунктах, которые будут работать непрерывно, иметь резервное электропитание, стабильную мобильную и интернет-связь, запас воды, а также условия для длительного пребывания людей. Отдельно будут учитываться потребности маломобильных граждан, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Отдельным направлением станет поддержка "пунктов несокрушимости", функционирующих на базе частных заведений – кафе, торговых центров, аптек и других объектов. Государство прорабатывает механизм компенсации расходов на генераторы и топливо для таких заведений.

По словам Кулебы, в Харькове и Одессе уже наработан положительный опыт сотрудничества с бизнесом в этом формате. Именно эти кейсы планируют масштабировать на другие регионы страны, чтобы расширить сеть доступных и надежных пунктов помощи для населения.

В то же время в Кабмине указывают, что режим комендантского часа остается неизменным и не подлежит отмене или пересмотру. Отмечается, что это базовое решение по безопасности, которое действует на всей территории Украины и является обязательным для выполнения.

Вместе с тем государство признает необходимость гибкого реагирования в условиях длительных блэкаутов или перебоев с теплоснабжением. Речь идет не об отмене ограничений, а о возможных временных и точечных исключениях, которые не будут нарушать общих правил безопасности.

В частности, рассматривается возможность позволить людям безопасно добираться до "пунктов несокрушимости" во время комендантского часа – по аналогии с доступом к укрытиям. Также такие исключения могут касаться бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры и учреждений, которые официально выполняют функцию "пунктов несокрушимости".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, благодаря активным восстановительным работам, в течение ближайших трех суток в Украине могут вернуться стабилизационные графики ограничения подачи света. Но после каждого следующего обстрела из России могут применяться новые экстренные отключения электроэнергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!