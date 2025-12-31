В Украине в следующем году появится єЧек: что это такое и как будет работать

В Украине запустили экспериментальный проект "Национальный чек" (єЧек), который позволит покупателям получать электронные фискальные чеки в банковских приложениях после безналичной оплаты. Сервис является добровольным, не отменяет бумажные чеки и РРО/ПРРО, а пилотный запуск с банками и торговыми сетями запланирован на 2026 год.

Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Соответствующее постановление №1781 правительство приняло 30 декабря, официально запустив экспериментальный проект, который должен стать очередным шагом в цифровизации финансовых и торговых процессов в стране.

єЧек – это электронный фискальный чек, который покупатель получает после безналичной оплаты товаров или услуг. Он будет храниться в цифровом формате и будет доступен непосредственно в мобильном приложении банка, которым пользуется покупатель. При необходимости документ можно будет использовать для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания.

Сервис создается как инструмент доступа к информации о фискальном чеке, который уже хранится в системе учета Государственной налоговой службы (ГНС). То есть єЧек не заменяет классический чек, а упрощает доступ к нему в электронном виде.

Механизм действия "Национального чека" предусматривает взаимодействие между банком, продавцом и ГНС. При оплате картой банк-участник передает в платежный терминал специальную отметку о покупателе. Продавец отражает эту информацию в расчетном документе, а система еЧек автоматически связывает платежные данные с электронной копией фискального чека из базы ГНС.

В результате покупатель видит в своем банковском приложении перечень приобретенных товаров и получает активную ссылку на электронный чек. Для участия в проекте покупатель должен иметь счет в банке, который присоединился к эксперименту, а также самостоятельно активировать функцию єЧека в мобильном приложении, предоставив согласие на раскрытие банковской тайны в части платежных операций.

Продавцы будут присоединяться к системе добровольно – путем подачи электронной заявки администратору проекта. Важно, что запуск еЧека никоим образом не меняет действующие требования по применению РРО или ПРРО.

Проект рассчитан на два года с момента вступления в силу постановления. В 2026 году сервис стартует поэтапно в формате пилота, сначала с отдельными банками и крупными торговыми сетями. Над разработкой єЧека работают Минэкономики в сотрудничестве с Минцифры, Минфином, ГНС, НБУ, банками и платежными системами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине изменили сроки введения обязательных безналичных расчетов для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Речь идет о ФЛП на едином налоге 1-й группы, в частности бизнесы, осуществляющие продажи через торговые автоматы и посредством выездной торговли, которые с 1 января 2026 года должны обеспечить возможность оплаты картой.

