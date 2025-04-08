Нажил почти на 700 млн грн: АРМА получила оценку первых активов российского генерала Капашина

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) оценило первые 11 объектов арестованного имущества российского генерала Валерия Капашина в Полтаве на 679,2 млн грн. Среди них – ресторанно-гостиничный комплекс в центре города, офисные здания, квартира с паркингом и земельные участки.

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Об этом сообщает АРМА. Речь идет об объектах как жилой, так и нежилой недвижимости, расположенных в престижных районах Полтавы.

В список оцененных активов вошли ресторанно-гостиничные комплексы, офисные центры, торгово-офисные здания, кафе, квартира с подземным паркингом, а также земельные участки под этими объектами. Среди наиболее стоимостных активов:

ресторанно-гостиничный комплекс площадью почти 2,8 тыс. кв. м, расположенном в самом центре Полтавы – на площади Соборной, 2. Его оценили в 241 млн грн , а земельный участок под ним (0,38 га) – еще в 13 млн грн;

площадью почти 2,8 тыс. кв. м, расположенном в самом центре Полтавы – на площади Соборной, 2. Его оценили в , а земельный участок под ним (0,38 га) – еще в общественное здание на ул. Фрунзе, 2 , площадью более 5 тыс. кв. м, оценена в 233,1 млн грн , а земля под ней – в 4,6 млн грн;

, площадью более 5 тыс. кв. м, оценена в , а земля под ней – в офисный центр на ул. Гоголя, 12, площадью 2881,9 кв. м – 161,1 млн грн, плюс 2,6 млн грн за участок под ним.

Оценка указана АРМА согласно полученной официальной рецензии на отчет от выбранного на конкурсной основе независимого оценщика. Среди других активов:

торгово-офисное здание на ул. Комсомольской, 36 – 36,2 млн грн , и соответствующий участок – 4,3 млн грн;

, и соответствующий участок – отделение банка по ул. Ватутина, 2 – 48,3 млн грн;

кафе на ул. Черновола, 5А – 17,6 млн грн;

квартира площадью более 240 кв. м с паркоместом в подземном паркинге – 10,4 млн грн.

Оценку проводил независимый оценщик, выбранный через открытый конкурс, это означает, что она является базой для дальнейших управленческих решений, в частности отбора управляющих через систему Prozorro.Продажи. Вместе с тем, работа над оценкой остальных активов, переданных АРМА в рамках дела Капашина, еще продолжается.

В общей сложности в управление агентства передано более 50 тысяч кв. м нежилой недвижимости, около 1000 кв. м жилой площади, а также тысячи гектаров земельных участков, принадлежавших этому представителю армии РФ. АРМА подчеркивает, что все арестованные активы агрессора будут работать в пользу экономики и обороноспособности Украины – через управление, передачу в аренду, продажу или другие правовые механизмы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, суд передал в управление АРМА корпоративные права 16 предприятий, недвижимость и другие активы, связанные с бизнесменом, против которого были введены санкции СНБО. Правоохранители не называют имен, однако, вероятно, речь идет о Константине Жеваго.

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