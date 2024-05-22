В Украине приняли закон о бесплатном роуминге в ЕС: "льгота" не будет вечной

Депутаты Верховной Рады (ВР) Украины одобрили проект закона, который позволит внедрить бесплатный роуминг с Европейским Союзом. После того, как это произойдет, украинцы смогут пользоваться мобильной связью в странах ЕС по "домашним" тарифам. Однако такая "льгота" будет действовать только четыре месяца.

Речь идет о законопроекте № 10265. Его приняли во втором чтении на заседании ВР 22 мая. В первом чтении документ был принял еще 23 февраля. Теперь законопроект должен подписать спикер парламента, а после этого президент Украины.

После вступления закона в силу украинцы, путешествующие по странам ЕС, будут пользоваться национальными тарифами мобильной связи в течение 4 месяцев. При этом не будут взыматься и дополнительные средства за услуги роуминга.

"Украинцы смогут не платить дополнительный сбор за связь во время путешествий до четырех месяцев по Европе, а европейские путешественники – в Украине. Украина выполнила одно из условий евроинтеграции в сфере электронных коммуникаций", – сообщал ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Законопроект в целом предусматривает переход Украины к нормам европейского законодательства по вопросам роуминга. Утверждение европейских правил является необходимым условием для создания единой роуминговой зоны Украины и ЕС.

Ранее Совет ЕС уже одобрил предложение сделать Украину частью роуминговой зоны Европейского Союза. Однако Украина должна полностью адаптировать законодательство в сфере мобильной связи к европейским нормам. После этого Совет ЕС сможет окончательно утвердить членство страны в роуминговой зоне ЕС.

С 2017 года такая зона действует для стран-членов ЕС. К примеру, поляк может пользоваться своим телефоном в Германии с теми же условиями и тарифами, как дома.

Сейчас для украинцев в ЕС действует временный бесплатный роуминг. Мобильные операторы ввели его на добровольных условиях в 2022 году, после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Соответственно, пока отсутствие дополнительной платы можно рассматривать как своего рода благотворительность. Кроме того, уже в 2023 году мобильные операторы в Европе начали сотрудничать с украинскими коллегами на коммерческих условиях. Из-за этого бесплатный роуминг украинцам в ЕС урезали.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, что делать, если во время отключений света пропала мобильная связь. Абоненты "Киевстара", Vodafone и lifecell, например, могут подключиться к национальному роумингу.

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