В Украине предлагают авто и гараж по цене от 1 грн: почему так дешево и как купить

В Украине объявили вторую серию аукционов по приватизации объектов со стартовой ценой 1 гривна, среди которых есть недвижимость и автомобиль. Средства от продаж направляются на поддержку оборонных потребностей страны.

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Об этом сообщил Фонд госимущества (ФГИУ). Фонд продолжает активную приватизацию государственного имущества, объявив о проведении второй серии аукционов по продаже объектов, стартовая цена которых составляет всего 1 гривну.

Этот шаг является частью стратегии привлечения инвестиций в государственный сектор в условиях военного положения, создавая возможности для эффективного использования активов, которые не имеют балансовой стоимости. Фонд государственного имущества выставляет на торги четыре разнообразных объекта, расположенных в Закарпатской, Черкасской и Львовской областях.

Аукционы будут производиться в сентябре 2024 года на платформе Prozorro. Среди лотов можно найти:

гараж в пгт Большой Березный, Закарпатская область – площадь гаража составляет 72,6 кв. м, здание построено в 1960-х годах и нуждается в текущем ремонте;

автомобиль Volkswagen Phaeton 2004 года выпуска в г. Черкассы – автомобиль премиум-класса, требующий ремонта, также доступен для приватизации по символической цене;

Volkswagen Phaeton 2004 года выпуска в г. Черкассы – автомобиль премиум-класса, требующий ремонта, также доступен для приватизации нежилое здание в с. Майдан, Львовская область – одноэтажное здание с мансардой, построенное в 1980 году, площадью 168,1 кв. м и также нуждается в ремонте;

в с. Майдан, Львовская область – одноэтажное здание с мансардой, построенное в 1980 году, площадью и также нуждается в ремонте; группа инвентарных объектов в г. Хуст, Закарпатская область – в состав комплекса входят гаражи, котельная, сторожка и ограждение общей площадью 164,3 кв. м.

Установление стартовой цены в 1 гривну является вынужденной мерой, обусловленной текущими условиями военного положения. Этот подход позволяет ФГИУ эффективно реализовывать имущество, не имеющее балансовой стоимости, или стоимость которого равна нулю. Такой подход способствует максимальному привлечению потенциальных инвесторов, которые могут приобрести объекты по очень низкой начальной цене, но с возможностью значительного роста конечной стоимости во время аукционов.

Для участия в аукционах необходимо уплатить регистрационный взнос в размере 1420 гривен. Конечная цена объектов определяется в ходе торгов и может значительно превышать стартовую. К примеру, предыдущие аукционы показали, что в некоторых случаях цена объектов росла в сотни, а то и тысячи раз.

Это подтверждает, что рынок самостоятельно регулирует стоимость объектов, обеспечивая поступление значительных средств в государственный бюджет. Денежные средства, полученные от приватизации, направляются в государственный бюджет и используются для финансирования Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине выставили на продажу четыре объекта недвижимости по стартовой цене 1 гривна, чтобы привлечь больше инвесторов и обеспечить эффективное использование государственного имущества. Такой аукцион позволяет быстро начать процесс приватизации. Будут продавать нежилые помещения, а их финальная стоимость может значительно возрасти.

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