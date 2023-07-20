В Украине пересчитали курс доллара: сколько стоит валюта

На черном рынке переписали наличный курс доллара. Утром 20 июля его выставили на уровне 37,09/37,18 грн (в покупке/в продаже). По сравнению с предыдущим днем, это на 1 коп. дешевле в покупке, и на 2 коп. – в продаже.

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В банках же курс остался на прежнем уровне. В частности:

в покупке – 36,7 грн;

в продаже – 37,3 грн.

Среди больших учреждений самый высокий курс в покупке выставили Правекс Банк и Прокредит Банк – 36,8 грн. За ними идут ПУМБ и Укрэксимбанк – 36,75 грн.

Самый низкий курс – в Креди Агриколь Банке, 36,5 грн. А кроме того, в ПриватБанке и Сенс Банке – 36,55 грн.

Продают американскую валюту дороже всего в Креди Агриколь Банке – 37,6 грн. За ним следует Укрэксимбанк – 37,55 грн.

Дешевле всего – в ПриватБанке, 37,15 грн. А также Правекс Банке – 37,2 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

НБУ готовится к отмене фиксированного курса доллара

Тем временем, в Нацбанке заявили, что могут отменить фиксированный курс доллара до окончания войны. Однако для этого нужно выполнение ряда условий.

По словам заместителя председателя Нацбанка Сергей Николайчука, речь идет, в частности, об управляемой ситуации на валютном рынке. А также устойчивом снижении инфляции, смягчении ряда ограничений, которые позволят "минимизировать разницу между курсами на разных сегментах валютного рынка" и пр.

"В последние месяцы имеем существенный прогресс по всем этим направлениям. Ситуация выравнивается и есть надежда, что окончания войны ждать не придется. Возможно, условия для перехода к гибкому курсообразованию возникнут и раньше. Но пока ничего конкретно не обещаем", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие годы в Украине не ожидается роста спроса на иностранную валюту – в т.ч., и на доллар. Следовательно и интерес украинцев к ее курсу будет угасать.

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