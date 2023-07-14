Спрос на доллар: начнут ли украинцы массово скупать иностранную валюту

В ближайшие годы в Украине не ожидается роста спроса на иностранную валюту – в т.ч., и на доллар. Следовательно и интерес украинцев к ее курсу будет угасать.

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Об этом рассказал аналитик Центра биржевых технологий Максим Орыщак, передает UBR.ua. Он отметил: такие же настроения прослеживаются по всему миру, а потому Украина в этом вопросе не уникальна.

Орыщак объяснил: в мире интерес населения к курсам на наличном рынке все больше падает. И это все больше становится прероргативой ведущего внешнеэкономическую деятельность бизнеса.

"Мы не ожидаем роста спроса на иностранную валюту в Украине в ближайшие годы в целом. В мировых тенденциях наблюдается снижение интереса населения к валютам других стран, в то время как бизнес постепенно осознает скорый переход на использование криптовалют или электронных валют", – рассказал эксперт.

При этом он подчеркнул: в утрате людей интереса к наличного курса – и, следовательно, покупки наличности – есть позитивные моменты. В частности, по его словам, в Украине это является одной из причин сохранения крепкой гривни.

Какой курс доллара в Украине сегодня

Курс наличного доллара в банках Украины замер. 14 июля стоимость американской валюты в среднем составляет 36,8/37,35 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со значениями предыдущего дня, курс не изменился ни в покупке, ни в продаже.

Дешевле всего среди крупнейших банков доллары 14 июля продают ОТП, Универсал Банк и государственный ПриватБанк – все по 37,2 грн. Дороже всего купить американскую валюту предлагает государственный Ощадбанк – по 37,75 грн.

Покупает доллары по самой низкой цене ОТП (36,15 грн). А выгоднее всего сегодня продавать доллары в Укрсиббанке (по 36,8 грн).

Чего ожидать

По мнению начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, в течение недели 17-23 июля на наличном валютном рынке Украины сохранится относительное спокойствие. Курс будет находиться в своих новых границах, максимально приближенных к официальному курсу: 36,7-37,7 грн/доллар.

При этом банкир прогнозирует, что в ближайшие 1,5-2 месяца на наличном валютном рынке буде наблюдаться постепенное укрепление гривни к доллару и евро вплоть до объединения с официальным курсом. Лесовой отметил, что на начало июля разница между официальным и наличным курсами уже составляет в среднем 0,5-1%, что является наглядным свидетельством стабильности и прогнозируемости валютного рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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