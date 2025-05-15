В Украине ограничат пенсии тем, кто предал страну: сколько будут получать осужденные

В Украине приняли закон, который ограничивает пенсии осужденным за государственную измену и другие преступления против государства – во время отбывания наказания они будут получать только 2 361 грн. После освобождения пенсия будет выплачиваться по общим правилам, но без компенсации полной суммы за период заключения.

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Об этом говорится в законопроекте № 10355, за который в четверг, 15 мая, проголосовали 244 народных депутата, сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Отныне во время отбывания наказания такие граждане смогут рассчитывать только на выплаты в размере прожиточного минимума (сейчас это 2361 гривня в месяц).

Закон прямо касается осужденных за преступления, подрывающие суверенитет и территориальную целостность страны, в том числе за шпионаж, коллаборационную деятельность, финансирование терроризма, военные преступления, экоцид и геноцид. Выплата сниженной пенсии будет продолжаться в течение всего срока отбывания наказания.

После освобождения пенсия возобновляется на общих основаниях в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Однако все суммы пенсий, которые не были получены во время заключения, не будут компенсированы в полном объеме – пересмотр будет осуществляться на базе размера минимальной пенсии за каждый месяц пребывания в местах лишения свободы.

Этот закон не является исключением из конституционного права на пенсию, ведь Конституция Украины гарантирует каждому хотя бы прожиточный минимум, даже если человек признан виновным в тяжких преступлениях. Однако существенное сокращение выплат стало возможным как превентивная мера. В пояснительной записке к законопроекту указано, что это позволит укрепить государственную и общественную безопасность, обороноспособность и конституционный строй Украины, что крайне актуально в условиях полномасштабной войны.

Закон охватывает широкий перечень преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом. Это и государственная измена, и посягательство на территориальную целостность, и коллаборационизм, и наемничество, и даже преступления против человечества, например геноцид. Также пенсии будут ограничиваться для тех, кто создавал незаконные военизированные формирования, финансировал террористов, планировал агрессивную войну или нарушал законы ведения войны.

По данным на начало апреля 2025 года в Украине проживает более 10,3 миллиона пенсионеров, это на 177 тысяч меньше, чем в прошлом году. Средняя пенсия после индексации составляет 6341 гривню. В то же время даже после пересмотра она не покрывает уровень инфляции, достигшей 14,6% в год.

Несмотря на это, правительство считает необходимым не только поддерживать финансовую стабильность пенсионной системы, но и утверждать принципы справедливости. Человек, который сознательно пошел против государства, не должен получать из бюджета те же социальные блага, что и защитники страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские пенсионеры обязаны в течение 10 дней после ряда изменений сообщить о них в Пенсионный фонд. Например, трудоустройство или увольнение с работы. Без такого уведомления может быть выплачена лишняя сумма, которую потом обяжут вернуть в бюджет (т. н. штраф).

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