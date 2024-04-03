В Украине готовятся переписывать курс: что будет с долларом в апреле
До конца апреля в Украине может заметно измениться курс наличного доллара – особенно, в продаже. По прогнозам, в текущем месяце стоимость американской валюты ожидается на уровне 39-40 грн. Вечером же 3 апреля банки выставили курс на среднем уровне 39,1/39,55 грн (покупка/продажа). Обменники – 38,99/39,5 грн.
Об ожидания банковского сектора OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: разница между курсами купли и продаж будет на уровне марта. В частности:
- до 50–60 коп. в банках;
- до 0,6-1 грн в обменных пунктах.
В целом же, отметил Лесовой, в апреле любые валютные изменения не будут представлять глобальную угрозу. "Ежедневные курсовые колебания станут уже привычным выразителем состояния "меняющейся стабильности", – резюмировал банкир.
Что будет с долларом до конца недели
В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что до конца рабочей недели (5 апреля) в обменниках курс доллара будет находится на уровне от 38,5 до 39,7 грн. В банках – 38,4-39,75 грн/кг.
В целом же, отмечается, в течении текущей рабочей недели НБУ "продолжит активные выходы с интервенциями по продаже доллара". Делать это, объясняется, регулятор будет для:
- поддержки курса гривни;
- "сглаживания дисбалансов между спросом и предложением на межбанке".
Сколько можно покупать долларов
Ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.
До этого купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В частности, речь шла об:
- остатке наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;
- объеме превышения между куплей-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.
В самом регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:
- минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;
- стабилизации курсовых ожиданий;
- повышению устойчивости валютного рынка.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Национальном банке рассматривают возможность привязки курса гривни к евро вместо доллара. Причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.
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