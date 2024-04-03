В Украине готовятся переписывать курс: что будет с долларом в апреле

До конца апреля в Украине может заметно измениться курс наличного доллара – особенно, в продаже. По прогнозам, в текущем месяце стоимость американской валюты ожидается на уровне 39-40 грн. Вечером же 3 апреля банки выставили курс на среднем уровне 39,1/39,55 грн (покупка/продажа). Обменники – 38,99/39,5 грн.

Об ожидания банковского сектора OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: разница между курсами купли и продаж будет на уровне марта. В частности:

до 50–60 коп. в банках;

до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

В целом же, отметил Лесовой, в апреле любые валютные изменения не будут представлять глобальную угрозу. "Ежедневные курсовые колебания станут уже привычным выразителем состояния "меняющейся стабильности", – резюмировал банкир.

Что будет с долларом до конца недели

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что до конца рабочей недели (5 апреля) в обменниках курс доллара будет находится на уровне от 38,5 до 39,7 грн. В банках – 38,4-39,75 грн/кг.

В целом же, отмечается, в течении текущей рабочей недели НБУ "продолжит активные выходы с интервенциями по продаже доллара". Делать это, объясняется, регулятор будет для:

поддержки курса гривни;

"сглаживания дисбалансов между спросом и предложением на межбанке".

Сколько можно покупать долларов

Ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

До этого купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В частности, речь шла об:

остатке наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объеме превышения между куплей-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

В самом регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Национальном банке рассматривают возможность привязки курса гривни к евро вместо доллара. Причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.

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