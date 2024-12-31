В Украине переписали цены на оформление биометрических документов: сколько придется заплатить

С 1 января 2025 года в Украине меняется стоимость биометрических документов: оформление ID-карты будет стоить от 558 до 928 грн, загранпаспорта – от 1042 до 1682 грн. Вид на постоянное проживание будет стоить 1175 грн, а на временное – 1080 грн.

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Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины. Такие изменения вызваны пересмотром цен на бланки документов, производимых ГП "Полиграфический комбинат "Украина". Это повлияет на общую стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, а также вид на временное и постоянное проживание.

Стоимость оформления документов в 2025 году

Обновленные тарифы касаются всех основных биометрических документов:

паспорт гражданина Украины (ID-карта):

впервые – бесплатно;

оформление до 20 рабочих дней – 558 грн;

оформление до 10 рабочих дней – 928 грн .

. паспорт гражданина Украины для выезда за границу:

до 20 рабочих дней – 1042 грн.;

до 7 рабочих дней – 1682 грн .

. вид на постоянное проживание в Украине: 1175 грн;

вид на временное проживание в Украине: 1080 грн

Что делать гражданам, уже оплатившим оформление документов

Для граждан, которые произвели оплату административных услуг до 31 декабря 2024 и подали заявление на оформление документов до этой даты, будут действовать старые тарифы. Если же оплата была произведена до конца 2024 года, но заявление еще не подали, необходимо будет доплатить по новым тарифам, которые будут актуальны на момент подачи заявления.

Как объясняет ДМС, стоимость изготовления биометрических документов зависит от цен на бланки, предоставляемые полиграфическим комбинатом. Рост стоимости материалов и технического обслуживания является ключевым фактором пересмотра тарифов.

Изменения стоимости биометрических документов повлияют на все категории граждан, которые планируют оформлять паспорта и виды. Если вы планируете подать заявление на оформление документов в 2025 году, учтите новые тарифы и возможность заранее оплатить услуги во избежание дополнительных расходов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, при достижении 25 и 45 лет украинцы в обязательном порядке должны вклеивать в паспорт в форме книжечки новые фотографии, которые будут соответствовать возрасту – на это отводится 1 месяц. Если же вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его документом нового образца, он считается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

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