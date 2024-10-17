В трех сферах резко выросли зарплаты: названы особые специальности

Средняя зарплата в Украине, по данным кадровых порталов, выросла на 13,7-18,9% (в зависимости от метода расчета). Государственная служба статистики указывает, что по состоянию на второй квартал этого года рост зарплаты произошел на уровне 22,1%. В трех сферах произошел самый большой рост зарплат.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. И хотя сейчас небо над Украиной закрыто, украинские авиакомпании продолжают работать за границей, также продолжают работу и аэропорты, поддерживающие состояние инфраструктуры для того, чтобы после окончания войны быстро возобновить рейсы.

Следовательно, в среднем сотрудники авиационного транспорта зарабатывают 43,4 тыс. грн. Зарплата по сравнению со вторым кварталом этого года выросла на 46,3%. На втором месте по темпам роста зарплаты оказалась почтовая и курьерская деятельность. За год в этой отрасли средняя зарплата увеличилась на 42,7%, до 16,1 тыс. грн.

На третьем месте среди сфер с самыми быстрыми темпами роста зарплат – "оказание других видов услуг" – зарплаты выросли на 38,1%, до 24,2 тыс. грн. Из-за значительного дефицита кадров также приходится значительно повышать зарплаты и в сфере строительства: зарплата здесь выросла на 37,6%, до 16,2 тыс. грн.

В то же время наименьшие темпы роста зарплаты наблюдаются в той области, где меньше всего открытых вакансий, – искусство, спорт, развлечения и отдых. Официально в этой отрасли платят 15,1 тыс. грн, это на 9% больше, чем годом ранее. Несколько иную динамику зарплат показывают кадровые порталы.

Динамика зарплат за год по версии крупного кадрового портала:

Керамист – 47 500 грн (+111%)

Ортодонт – 47 500 грн (+90%)

Преподаватель ПДД – 35 000 грн (+75%)

Оператор аттракционов – 21 500 грн (+72%)

Unity 3D программист – 42 300 грн (+69%)

Ортопед – 45 000 грн (+64%)

Инструктор детского центра – 17 500 грн (+59%)

Гидравлик – 31 500 грн (+58%)

Продюсер – 42 500 грн (+55%)

Аналитик продаж – 31 000 грн (+55%)

Национальный банк в своем макроэкономическом и монетарном обзоре в октябре 2024-го в очередной раз указал на сложную ситуацию на рынке труда. Количество новых вакансий по сравнению с прошлым годом продолжает расти, и, хотя падение количества новых резюме прекратилось, наблюдается значительный дефицит работников.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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