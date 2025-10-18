В России готовят массовые увольнения железнодорожников: возникли проблемы в бюджете

Одно из крупнейших предприятий РФ "Российские железные дороги" (РЖД) готовятся вынужденно увольнять сотрудников из-за финансовых проблем. Это произошло на фоне падения грузоперевозок и роста ставок по кредитам.

Как сообщает российское издание РБК, глава предприятия Олег Белозеров дал указание своим заместителям и руководителям структурных управлений до 1 ноября подготовить предложения по сокращению работников, а также структурных преобразований и изменений.

В августе РЖД отправили сотрудников центрального аппарата и управлений дорог в добровольно-принудительный неоплачиваемый отпуск – ежемесячно по два дня за свой счет. Теперь же стартует полноценное сокращение штата.

С начала полномасштабной войны в РЖД фиксируют резкое падение грузоперевозок: на 3,9% в 2022 году, 0,2% – в 2023-м и 4,1% в 2024-м – рекордную величину за последние 15 лет. За январь–сентябрь 2025 года перевозки РЖД упали еще на 6,7% в годовом выражении, причем в минусе оказались почти все категории грузов: уголь – на 2,3%, кокс – на 16,2%, нефть и нефтепродукты – на 5,3%, цемент – на 13,8%. Рекордный обвал – на 26,6% – монополия зафиксировала в перевозках зерна.

Чтобы свести концы с концами, РЖД почти на 40% урезали инвестиционную программу, поставив на паузу крупнейшие железнодорожные стройки, включая расширение БАМа и Транссиба для перевозок сырья в Китай.

В прошлом году чистая прибыль компании упала в 9 раз, до 13,9 млрд рублей, а по итогам первого полугодия-2025 - в 23 раза, до 2,7 млрд рублей.

Российская экономика до большой войны росла достаточно быстрыми темпами. В 2021-м ВВП вырос на 5,6%, а накопленные резервы (Фонд благосостояния) были на рекордном уровне. Их ликвидная (та, что можно потратить) часть по состоянию на начало 2022-го составляла 113 млрд долларов. По состоянию на сентябрь 2025-го осталось всего 48,3 млрд долларов, а если цены на нефть не будут расти, а война будет продолжаться, резервы могут быть исчерпаны уже в 2026-м.

Однако, рассчитывать на стремительное падение, к сожалению, не стоит. Хотя и такие прогнозы можно встретить. Например, недавно издание Bloomberg написало: "российская экономика задыхается от войны". Однако такими темпами "задыхаться" экономика агрессора может еще достаточно длительный период. И хотя брать кредиты на свободных рынках Россия не может, вместо этого решили поднять налоги. И это также может дать свой результат.

Как сообщал OBOZ.UA, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в следующем году мировой рынок нефти столкнется с еще большим профицитом – он достигнет 4 миллионов баррелей в день. Такая ситуация будет обусловлена тем, что производители ОПЕК+ и их конкуренты увеличивают добычу, а спрос остается низким.

