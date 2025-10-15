На 2026 год прогнозируют огромное перенасыщение мирового рынка нефти: что будет с ценами и как это повлияет на Россию

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в следующем году мировой рынок нефти столкнется с еще большим профицитом – он достигнет 4 миллионов баррелей в день. Такая ситуация будет обусловлена тем, что производители ОПЕК+ и их конкуренты увеличивают добычу, а спрос остается низким.

Об этом говорится в отчете МЭА, опубликованном 14 октября. Профицит в 4 миллиона баррелей в сутки будет равен почти 4% мирового спроса и намного превышает прогнозы других аналитиков, отмечает Reuters.

ОПЕК+ добавляет на рынок больше сырой нефти после того, как Организация стран-экспортеров нефти, Россия и другие союзники решили отменить некоторые сокращения добычи быстрее, чем планировалось ранее. Дополнительное предложение усиливает опасения относительно избытка и влияет на цены на нефть в этом году.

Ожидается, что спрос будет снижаться, а предложений будет становиться только больше

По мнению МЭА, предложение на рынке нефти растет гораздо быстрее, чем спрос. В этом году ожидается рост предложения на 3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущими 2,7 миллиона баррелей в сутки. В следующем году предложение вырастет еще на 2,4 миллиона баррелей в сутки.

Агентство во вторник также снизило свой прогноз роста мирового спроса в этом году до 710 000 баррелей в сутки, что на 30 000 баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем прогнозе, ссылаясь на более сложную экономическую ситуацию.

"Потребление нефти будет оставаться низким в течение остальной части 2025 года и в 2026 году, что приведет к прогнозируемому годовому приросту около 700 000 баррелей в день в оба года. Это значительно ниже исторической тенденции, поскольку суровый макроклимат и электрификация транспорта приводят к резкому замедлению роста потребления нефти", – говорится в прогнозе.

Что говорят в ОПЕК

Отмечается, что прогнозы МЭА по спросу находятся на нижней границе отраслевого диапазона, поскольку агентство ожидает более быстрого перехода на возобновляемые источники энергии, чем некоторые другие источники, такие как ОПЕК.

Так, в понедельник, 13 октября, ОПЕК подтвердила свой прогноз по росту спроса на 1,3 миллиона баррелей в сутки в этом году, что почти вдвое превышает ожидания МЭА. Там также заявили, что мировая экономика "чувствует себя хорошо".

По состоянию на 14 октября цены на нефть снизились, а нефть марки Brent торговалась чуть ниже 62 долларов за баррель. Это все еще выше минимума 2025 года, который составил около 58 долларов в апреле.

Рынок нефти перенасыщен

МЭА утверждает, что мировой рынок нефти выглядит перенасыщенным. В отчете говорится, что мировые поставки нефти в сентябре выросли на 5,6 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, причем на ОПЕК+ приходилось 3,1 миллиона баррелей в сутки.

В Агентстве заявили, что объем нефти, которая сейчас перевозится морским транспортом в сентябре, вырос на 102 миллиона баррелей, что является наибольшим ростом со времен пандемии COVID-19, частично из-за роста добычи на Ближнем Востоке, что является признаком дополнительного предложения на рынке.

По данным МЭА, кроме стран ОПЕК+, рост поставок в следующем году также будет происходить за счет внешних производителей, таких как США, Канада, Бразилия и Гайана.

Что будет с ценами

Перенасыщение рынка нефти приводит к снижению цен, поскольку избыток предложения над спросом автоматически снижает стоимость товара. Эти процессы негативно влияют на страну-агрессора Россию.

За девять месяцев 2025 года нефтегазовые доходы российского бюджета снизились на 20% по сравнению с прошлым годом, составив 6,6 миллиона рублей, сообщил российский минфин. Основная причина – именно падение мировых цен на нефть.

Снижение потолка цен на российскую нефть в долгосрочной перспективе приведет к инфляции, девальвации и экономическому кризису в России, заявлял ранее член совета НБУ Василий Фурман. По его словам, бюджет РФ на 30-40% формируется от продажи нефти, которая заложена по курсу 70 долларов за баррель. ЕС же ставит цену на 32% меньше. Это означает, что Россия получит значительно меньше денег, необходимых в частности для финансирования военных расходов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия будет ощущать последствия ударов украинских дронов по НПЗ как минимум до середины 2026 года. Из-за повреждения инфраструктуры темпы переработки нефти упали до минимума за несколько лет, а экспортные доходы до самого низкого уровня с лета.

