В РФ начались массовые отключения света, ввели графики: в украинском Минэнерго рассказали, как сработал "эффект бумеранга"

В украинском Минэнерго отреагировали на введение графиков отключения электроэнергии в Ростовской области. В украинском ведомстве рассказали об "эффекте бумеранга в действии".

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"Российская энергетическая компания заявила, что на территории Ростовской области из-за перегрузки сети ввели графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Света нет в большинстве населенных пунктов, в частности в городах Ростов-на-Дону, Батайске, Таганроге и ряде сел и хуторов", – рассказали в Минэнерго.

Из открытых источников стало известно, что уже вторые сутки на улицах не работают светофоры, ТЦ остановили свою работу, как и большинство заведений. Также в связи с отключениями света не работает интернет и телевидение.

Официально отмечается, что "причиной отключений стала жара, приведшая к повышенному потреблению электроэнергии". Как долго будут действовать графики отключений, не сообщается.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Ростовской области РФ после последних атак дронов вдруг возник "дефицит электроэнергии". В результате этого в регионе 6 июля объявили о введении графика временных отключений электричества у бытовых потребителей.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ. Между тем в местных пабликах стоит вой из-за "неудобств": россияне жалуются, что вместо анонсированных 2-3 часов сидят без света по 6-9, а иногда – сутки и больше.

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