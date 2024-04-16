Monobank пережил масштабный сбой приложения: какая ситуация

В работе приложения 16 апреля Мonobank произошел сбой. В частности, не производились платежи, а у некоторых пользователей не открывалось приложение. Однако по состоянию на 15.26 проблемы полностью устранили.

"К сожалению, сейчас наблюдаются сложности в работе приложения. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время. Извините, пожалуйста, за неудобства", – сообщили в приложении.

Клиенты отмечали, что имели проблемы с доступом к приложению. В некоторых случаях людям удалось войти, но они не могли совершить никаких операций.

В социальных сетях пользователи также отмечали, что не могут донтатиты. Ведь на время сбоя в приложении "банки" не работают.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в мобильном приложении Monobank 1 апреля произошел сбой. Пользователи жаловались, что не могут авторизоваться в системе онлайн-банкинга и пользоваться картами. Однако по состоянию на 17:26 проблемы полностью устранили.

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