В Monobank масштабный сбой: клиенты не могут зайти в приложение

В мобильном приложении Monobank 1 апреля произошел сбой. Пользователи жалуются на то, что не могут авторизоваться в системе онлайн-банкинга.

Наличие сбоя в 13:43 подтвердил сооснователь Monobank Олег Гороховский. "Немного упали. Прошу прощения", – написал Гороховский, не уточнив причину проблем и вероятные сроки возобновления работы.

В частности, при попытке запустить приложение Монобанка появляется сообщение об ошибке, пишет OBOZ.UA. "Ошибка мобильного приложения. Вот незадача, что-то пошло не так... Попробуем еще раз", – говорится в сообщении.

Из-за сбоя клиенты банка не могут совершать никакие операции по своим картам. В частности, невозможно переслать и принять средства, не удается даже проверить собственный счет. Кроме того, многие пользователи жалуются, что не могут задонатить на сборы.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года на Монобанк осуществили новую волну хакерских атак. В банке тогда заявляли, что DDoS-атаки на системы финучреждения происходили практически без перерывов. Это приводило к сбоям в работе мобильного приложения.

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