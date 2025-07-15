В ЕС окончательно решили судьбу миллионов украинцев: что будет с временной защитой

Совет Европейского Союза (ЕС) официально продлил действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Там отметили, что полномасштабное вторжение России продолжается, а ситуация с безопасностью остается критической. Продление статуса позволяет им законно жить, работать, учиться и получать помощь без необходимости обращаться за убежищем.

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Об этом сообщила корреспондентка "Суспільного" из Брюсселя. Временная защита – это особый правовой механизм, который ЕС активировал 4 марта 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Он позволяет гражданам Украины и отдельным категориям лиц, которые легально проживали в Украине до начала войны, находиться в странах ЕС без необходимости проходить длительную процедуру получения убежища. Согласно европейской Директиве о временной защите, эта форма помощи может быть продлена, если возвращение в страну происхождения невозможно из-за войны, угрозы массовых нарушений прав человека или гуманитарной катастрофы.

В 2025 году Евросоюз признал, что ситуация в Украине остается критической, поэтому было принято решение продлить этот режим еще на два года – до 4 марта 2027 года."Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Ситуация с безопасностью остается крайне нестабильной, поэтому возвращаться домой для миллионов украинцев пока невозможно", – подчеркнули в Совете ЕС.

По официальным оценкам, по состоянию на середину 2025 года временной защитой в странах ЕС пользуются более 4,3 миллиона украинцев. Это одна из крупнейших волн вынужденного перемещения в современной истории Европы. Украинцы, которые получили временную защиту, имеют право:

легально проживать в странах ЕС;

работать без дополнительных разрешений;

пользоваться медицинскими и социальными услугами;

получать образование и обеспечивать обучение своих детей.

Также временная защита предусматривает определенные гарантии в сфере жилья, помощи в интеграции и доступа к языковым курсам. В решении Совета ЕС отмечается, что государства-члены продолжат обмен информацией, чтобы избежать дублирования статусов, когда одно лицо может получить временную защиту в нескольких странах.

Такой механизм унифицирует данные и упрощает мониторинг миграционной ситуации. Кроме того, страны ЕС обязуются координировать политику по интеграции перемещенных лиц, включая обучение, трудоустройство и поддержку социальной адаптации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Германии с 2026 года планируют заменить программу социальной помощи Bürgergeld на базовый доход с более строгими правилами для получателей. Изменения коснутся и украинских беженцев, которые должны быть готовы работать, чтобы сохранить право на выплаты.

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